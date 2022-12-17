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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مصنع حلويات مخالف للمواصفات بأحد مراكز الدقهلية 

صوره من الحملات
صوره من الحملات

تشكلت  حملة تمونية بمحافظة الدقهلية  برئاسة إلهام سامي كناني و دكتور  أحمد رزق خضير مأمور الضبط القضائي بالرقابة التجارية  وتحت إشراف  السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة بالدقهلية و علي حسن مدير عام الرقابة التجارية. 

 تم ضبط عدة مخالفات بنبروة و تم  ضبط مخزن يتبع شركة استيراد مواد غذائية غير معان عن أسعادر مخالف لقرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ الخاص بعدم إعلان عن أسعار وتم ضبط  ٢٠ كرتونة تونة بداخل كل كرتونة  ٦٠ عبوة وزن العبوة الواحدة ٣٠٠ جرام.

وتم التحفظ عليها وسحب عينات منها لإرسالها لمعمل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها
كما تم ضبط مصنع حلويات أطفال  ( مصاصة  ) مخالف لقرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ الخاص بعدم إعلان عن أسعاد علي المنتجات التي يقوم بتصنيعها وتم ضبط ١٠ كراتين مصاصات بداخل كل كرتونة ٤٨ عبوة بداخل كل عبوة  ٥٠ مصاصة وتزن العبوة الواحدة ٥٠٠ جرام  
كما تم ضبط ١٠ كراتين توفي كل كرتونة تزن ٥ كجم بداخلها قطع طوفي وتم التحفظ عليهم وسحب عينات منها لإرسالها لمعمل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها.
 

تمكنت الحملة  أيضا من  ضبط مصنع لتصنيع حلويات أطفال متمثلة في بونبوني مخالف لقرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ الخاص بعدم الإعلان عن أسعار علي المنتجات التي يقوم بتصنيعها وتم  ضبط ١٠ كراتين بداخل كل كرتونة  ٤٨ علبة بنبوني بطعم الكولا تزن العلبة الواحدة ٧٠٠ جرام وتم التحفظ علي المضبوطات وسحب عينات منها لإرسالها لمعمل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها.

كما تم ضبط مخزن ملح خشن غير معلن عن أسعار مخالف لقرار ١٨٠ لسنة ٥٠ الخاص بعدم إعلان عن أسعار.

تم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الدقهلية محافظة الدقهلية وزارة التموين وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية التموين والتجارة ضبط مصنع حلويات

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