جنرال إيراني: لن يجرؤ أي عدو على تهديد طهران ومستعدون للرد فورا

قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية ، إن القوات العسكرية للجمهورية الايرانية مستعدة لصد أي ضربة وحماية البلاد بشكل كامل.



واضاف مسؤول عسكري إيراني كبير إن جمهورية إيران الإسلامية عززت بشكل كبير قواتها العسكرية ، مدعيا أن الهجوم على البلاد أصبح مستحيلا فعليا اليوم.



وتابع العميد غلام رضا جلالي أن إحجام أعداء إيران عن الاعتراف بدورها في المنطقة جعلهم يحاولون إيذاء البلاد.

وزعم جلالي أن المناورات الحربية المنتظمة والخطوات الأخرى لتعزيز دفاعات البلاد قد أبعدت الحرب بشكل فعال عن طاولة الأعداء.

وفي السابق، قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري إن القوة العسكرية لطهران أصبحت رادعة للغاية لدرجة أنه لم يتم نشر أي حاملة طائرات أمريكية في الخليج العربي خلال العامين الماضيين ، حيث بقيت على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من سواحلها.



وأضاف أن "القوات المسلحة الإيرانية تراقب تحركات الأعداء في أنحاء المنطقة باستغراب ".

وأجرى الجيش الإيراني عددًا من التدريبات الكبرى خلال العامين الماضيين ، منها: في 24 ديسمبر 2021 ، أطلق الحرس الثوري (IRGC) بنجاح ما يقرب من 16 صاروخًا باليستيًا في المرحلة الأخيرة من التمرين المشترك السابع عشر “النبي الأعظم”، وفي 9 يوليو 2022 ، أجرت البحرية الإيرانية تمرينها السنوي "الأمن المستدام" في بحر قزوين.



وفي 24 أغسطس 2022 ، أطلق جيش جمهورية إيران تمرينًا واسع النطاق بطائرة بدون طيار في جميع أنحاء البلاد ؛

بدأت القوات البرية التابعة للجيش الإيراني ، في السابع من سبتمبر 2022، تدريبات على مدى يومين ، تدعى `` اقتدار 1401 '' ، في وسط إيران ، انضمت إليها فرق قوة الرد السريع وطائرات الهليكوبتر.