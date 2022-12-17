إشادة برلمانية واسعة بموافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بـ 3 مليارات دولار

انفراجة متوقعة خلال الفترة القادمة..

خطة النواب تشيد بموافقة صندوق النقد على القرض الجديد

برلماني:

قرض الصندوق النقد يؤكد ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى في الاقتصاد المصري

برلماني:

موافقة صندوق النقد على القرض دليل صلابة الاقتصاد المصري



أكد عدد من النواب أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة بقيمة 3 مليارات دولار، شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية ، وأشاروا إلى أن الحكومة المصرية، سعت الى التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة تشوهات الناجمة عن السياسات السابقة من خلال التشديد المسبق للسياسة النقدية والمضي قدما نحو تعزيز شبكة الأمان المالي.

في البداية أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد الاتفاق لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر بالإضافة إلى تمويل إضافي قدره مليار دولار سوف يحفز الدول الشريكة بمنح مصر ١٤ مليار دولار بالإضافة إلى أنه يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات الدولية العالمية في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على المواجهة والتصدي للازمات الخارجية الحالية.

وأضاف سالم فى بيان صحفى له أن هذا المبلغ الذي تمت الموافقة عليه سوف يساهم في سد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة حاليا مما يساهم في سرعة تحريك السوق و ضبط الأسعار لحد معقول .

وأشار وكيل خطة النواب إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تنمية اقتصادية شاملة كما تساعد حزمة السياسات الجديدة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الهوامش ، وتمهيد الطريق لنمو اكبر يقوده القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة.

وقال سالم إن الفترة المقبلة سوف تشهد ضبط أكثر للأوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية المواطنين الاقل دخلا ، فصلا عن أنها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بكافة القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية .

وقال النائب مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة صندوق النقد الدولى على القرض الجديد لمصر يؤكد قوة الاقتصاد المصرى، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية .

وأشار عضو مجلس الشيوخ فى بيان صحفى له إلى أن الحكومة المصرية، سعت الى التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة من خلال التشديد المسبق للسياسة النقدية والمضي قدما نحو تعزيز شبكة الأمان المالي.

كما أوضح النائب مصطفي سالمان أن نتاج التعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي أصبح الاقتصاد المصري ضمن اقتصادات قليلة تمكَّنت من النمو رغم تداعيات "جائحة كورونا"، بمعدل نمو موجب (3.6%) خلال العام المالي 2019/ 2020، كما تصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو في قائمة أكبر (30) دولة، تسهم بـ(83%) في الاقتصاد العالمي لعام 2020 .

وأكد النائب مصطفي سالمان، ان قرض الصندوق الأخير، يؤكد أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى، "فيتش"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، مما يبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات.

وأكد النائب فرج فتحي فرج أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة بقيمة 3 مليارات دولار، شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية .

وقال "فرج" فى بيان صحفى له إن قرار المجلس التنفيذي يتيح صرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، كما أن الموافقة تتيح لمصر الحصول على تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن البرنامج الاقتصادي المصري يطمح إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص، متوقعا أن يساهم القرض في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.

وأشار "فرج"، إلى أن القرض سيساهم في دعم وتعزيز الاحتياطي النقدي ، مشيرا إلى أنه سجل خلال شهر نوفمبر الماضي 33.53 مليار دولار بارتفاع عن شهر أكتوبر بقيمة 121 مليون دولار، فيما ارتفع خلال الثلاثة أشهر الماضية بقيمة 390 مليون دولار، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.