إطلاق المهرجان الدولي لمراقبة وتصوير الطيور في بورسعيد.. فيديو

كشف المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، تفاصيل استعداد محافظة بورسعيد لإطلاق المهرجان الدولي لمراقبة وتصوير الطيور للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط.

قال المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”،: “نعمل في هذا الملف منذ أكثر من 8 أشهر، عندما اكتشفنا أنه هناك 500 ألف طائر مروا من فوق بحيرة المنزلة بمحافظة بورسعيد”.

وأضاف: “الدولة المصرية لم تستغل هذا النوع من أنواع السياحة حتى الآن”، مشيرا: “الـ 500 ألف طائر فيهم أكثر من 37 نوع طائر قالبين للانقراض”.

واشار: “هذه الطيور تمر على مصر مرتين في العام خلال رحلتين واحدة في الربيع بشهر مارس وأبريل، وأخرى في الخريف بشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر”، مضيفا: “رحلة مهاجرة الطيور على مستوى العالم في الشتاء تهاجر من البرد ويستقر في أفريقيا”.

وأوضح: “الدولة المصرية تعد من أعظم مسارات مهاجرة الطيور على مستوى العالم لما تتمتع به من وجود بحيرات وجو معتدل”، مشيرا: “هناك سياح هوايتهم تصوير الطيور ونحن لم نستغل هذه السياحة ونأمل ان تكون محافظة بورسعيد أولى محافظات الجمهورية والوطن العربي في استغلال هذا النوع من السياحة”.

وتابع المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد،: “تم دعوة جهات كثيرة دولية والتي أبدت استعدادها للحضور للمهرجان، وهناك أكثر من 200 وكالة دعاية وإعلان يحضرون المهرجان فضلا عن قنوات عالمية أخرى”.