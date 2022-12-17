عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إطلاق المهرجان الدولي لمراقبة وتصوير الطيور في بورسعيد.. فيديو

كشف المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، تفاصيل استعداد محافظة بورسعيد لإطلاق المهرجان الدولي لمراقبة وتصوير الطيور للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط.

txt

مستشار برنامج المناخ العالمي يوضح تأثير إنقراض الطيور الجارحة على حياة الإنسان ..فيديو

txt

بتضحك.. رد فعل غريب من قاتلة أمها بمساعدة عشيقها في بورسعيد

قال  المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”،: “نعمل في هذا الملف منذ أكثر من  8  أشهر، عندما اكتشفنا أنه هناك 500 ألف طائر مروا من فوق بحيرة المنزلة بمحافظة بورسعيد”.

وأضاف: “الدولة المصرية لم تستغل هذا النوع من أنواع السياحة حتى الآن”، مشيرا: “الـ 500 ألف طائر فيهم أكثر من 37 نوع طائر قالبين للانقراض”.

واشار: “هذه الطيور تمر على مصر مرتين في العام خلال رحلتين واحدة في  الربيع بشهر مارس وأبريل، وأخرى في الخريف بشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر”، مضيفا: “رحلة مهاجرة الطيور على مستوى العالم في الشتاء تهاجر من البرد ويستقر في أفريقيا”.

وأوضح: “الدولة المصرية تعد من أعظم مسارات مهاجرة الطيور على مستوى العالم لما تتمتع به من وجود بحيرات وجو معتدل”، مشيرا: “هناك سياح هوايتهم تصوير الطيور ونحن لم نستغل هذه السياحة ونأمل ان تكون محافظة بورسعيد أولى محافظات الجمهورية والوطن العربي في استغلال هذا النوع من السياحة”.

وتابع المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد،: “تم دعوة جهات كثيرة دولية والتي أبدت استعدادها للحضور للمهرجان، وهناك أكثر من 200 وكالة دعاية وإعلان يحضرون المهرجان فضلا عن قنوات عالمية أخرى”.

بورسعيد المهرجان الدولي لمراقبة وتصوير الطيور تصوير الطيور الطيور مصر محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت تبكي أثناء الغسل.. تفاصيل تكشفها صديقة قتيلة بورسعيد

بعد موافقة صندوق النقد على القرض|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

إصابة بالجمجمة وقطع الأذن اليمنى.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

5 ملايين جنيه .. عقوبة صارمة للتلاعب في مواصفات الخبز بالقانون

موقف بي إن سبورتس من إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا على القناة المفتوحة

لم يطلب تخفيض الدعم|4 إجراءات حددها صندوق النقد بعد الموافقة على القرض

احنا الأحق.. حقيقة خطاب زملكاوي للفيفا يطالب باستبعاد الأهلي من كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

رد تفاعلي .. كيف حسم متحدث الرئاسة موقف مصر من الأزمات العالمية

عيب التشكيك في زمم الناس.. ميدو يدافع عن سعد سمير| شاهد

5 فضائل لقيام الليل قال عنها النبي .. دار الإفتاء توضح

الوطنية للصحاقة تقرر مد خدمة ضياء رشوان عام والبهنساوى رئيسا لتحرير لبوابة أخبار اليوم

حاولوا يقطعوا لساني.. إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل صادمة عن محاولة اغتيالها

تدرس الهندسه النووية.. شاهد ملكة جمال أمريكا لعام 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاطر عالية جدا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكبدة النيئة

مهمة في الشتاء.. مشروبات خارقة لرفع المناعة سريعا

مكون رخيص موجود بكل بيت يحمي من السرطان وأمراض القلب.. لن تتوقعه

ما الفرق بين الدواء المصري والمستورد؟.. هانى الناظر يجيب

فيديو

مطاردة بالسيارات .. القصة الكاملة للتحفظ على سعد الصغير وزوجته في الهرم

بعد استضافة المغرب للبطولة.. حقيقة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية| فيديوجراف

قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ