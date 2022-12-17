مساعد وزير السياحة: تنفيذ 30 مشروعا في ملف التحول الرقمي

شارك الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في الحلقة النقاشية التي أقامتها جمعية "اتصال" والتي تضم شركات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في مصر، وذلك ضمن برنامج "مع الحكومة" والذي تنظمه الجمعية كل فترة للتعرف على الأنشطة الخاصة بالإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدد من الوزارات والقطاعات.

وفي كلمته التي ألقاها قبل بدء الحلقة النقاشية استعرض مساعد الوزير للتحول الرقمي استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي، مؤكدا أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات الوزارة.

وأشار د. خالد شريف إلى أن الإستراتيجية تتضمن تنفيذ 30 مشروعا من خلال أربعة محاور رئيسية وهي البنية الأساسية، قواعد البيانات والبوابات والمواقع الإلكترونية والإنتقال إلى العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي من خلال شراكات مع عدد من الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى شراكات عديدة مع القطاع الخاص بشركاته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وفي رده على أسئلة الحضور أثناء الحلقة النقاشية، أوضح د. خالد شريف أن وزارة السياحة والآثار ترحب بكافة الأفكار والمقترحات التي ترغب الشركات في تنفيذها في مجالات التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن مشروعات التحول الرقمي بالوزارة تتطرق إلى جميع المجالات من ميكنة منافذ بيع التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف، إتاحة شراء التذاكر عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات المقدمة من الوزارة مرورا بالبوابات والمواقع المختلفة.

