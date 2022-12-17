وزير التنمية المحلية للشباب: طوّروا من مهاراتكم وتسلحوا بالعلم والمعرفة والمستقبل لكم|صور

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن شباب مصر لهم دور عظيم في بناء الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة جنباً إلي جنب مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وقال وزير التنمية المحلية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعم رئيسي للشباب المصري في جميع محافظات الجمهورية والذين يمثلون حوالي ٦٠ ٪؜ الي ٦٥ ٪؜ من إجمالي عدد السكان في مصر .

جاء ذلك خلال مداخلة اللواء هشام آمنة علي هامش فعاليات المنتدي الثالث من برلمان شباب شرق الدلتا والذي يعقد تحت شعار «العبور الي المستقبل » بمحافظة الشرقية وتنظمه وزارة الشباب والرياضة ، بحضور الدكتور أشرف صبحي ، وبمشاركة أعضاء برلمان شباب 4 محافظات هي " الدقهلية ، المنوفية ، دمياط ، الشرقية ".

وشارك في الجلسة كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبحضور كل من الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبة محافظ الشرقية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب .

ووجه اللواء هشام آمنة التحية والتقدير الي السيد رئيس الجمهورية علي دعمه المستمر وتمكينه للشباب والمرأة منذ توليه المسئولية، مضيفًا: شرف كبير بالحضور اليوم في المنتدي مع هذه الكوكبة من شباب مصر الذين لهم دور عظيم في بناء الوطن .

وأضاف وزير التنمية المحلية : أتابع الأداء الواعي والمتميز والمتزن من الشباب الذين يدعموا مشروعات الدولة المختلفة في جميع القطاعات والمجالات وعلي رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأوضح الوزير أن عدد العاملين من السيدات في الديوان العام للوزارة والمحافظات يصل الي حوالي ٥٠٪؜ من اجمالي عدد العاملين ، لافتاً إلي ان هناك تمكين للمرأة والشباب في كافة قطاعات الدولة وتوليهم القيادة في الحكومة كوزراء ومحافظين نواب محافظين بالاضافة الي وجود عدد من الشباب والسيدات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ووجه اللواء هشام آمنة رسالة الي شباب مصر قائلًا: أيدينا في أيدكم .. طوروا من مهاراتكم بصورة مستمرة وتسلحوا بالعلم والمعرفة والإخلاص والمثابرة وثقوا في أنفسكم والمستقبل لكم في الجمهورية الجديدة .

وأشاد وزير التنمية المحلية بتجربة مؤسسة حياة كريمة التي ترأسها احدي الشابات المتميزات والتي حققت نجاح كبير خلال الفترة الماضية بدعم من القيادة السياسية .

وقال الوزير ان مبادرة حياة كريمة حققت عدالة اجتماعية كبيرة لجميع القري في الريف المصري خاصة في محافظات المرحلة الأولي ولم تشهدها القري منذ عقود طويلة ، مشيراً الي ان التكلفة الاجمالية للمبادرة ستتخطي تريليون جنيه لخدمة حوالي ٥٦ مليون مواطن وتوفير الخدمات المختلفة لهم مثلما يحصل عليها سكان المدن .



وأضاف اللواء هشام آمنة ان عدد المشروعات المنفذة في محافظات المرحلة الأولي بلغت حوالي 24 ألف مشروع وتخطت تكلفتها حوالي 300 مليار جنيه في 1470 قرية مصرية عبر إقامة مشروعات خدمية جديدة في قطاعات الصحة والتربية والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والشباب والرياضة ، ليحصل المواطن في الريف علي حقوقه وكافة الخدمات بدلًا من التوجه الي المدينة .

وقال " آمنة " إن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارات والهيئات المختلفة بالحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي فيما يخص المبادرة الرئاسية ، في ظل متابعة علي أرض الواقع من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، مضيفاً ان نسب التنفيذ في مشروعات حياة كريمة بالمحافظات بلغت أكثر من 70% فيما يخص المرحلة الاولي .

وتابع الوزير : رأينا منذ أيام قليلة افتتاح الرئيس السيسي لمجمع الخدمات الحكومية الجديد في احدي قري محافظة الدقهلية وستتوالى الافتتاحات لمشروعات " حياة كريمة " خلال الفترة القادمة .

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوي التعاون والتنسيق الجاري مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات المختلفة علي أرض المحافظات ، لافتا الي تعاون الوزارة مع جميع الوزارات والهيئات لتنفيذ خطط وبرامج الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما أشاد اللواء هشام آمنة بالشباب المنتمي الي برلمان الشباب علي مستوي الجمهورية والبالغ عددهم حوالي ٦٠ ألف شاب ، لافتا الي تعاونه السابق مع هؤلاء الشباب في محافظة البحيرة خلال تولية مسئولية المحافظة واستماعه لمقترحاتهم وآرائهم كما أن السادة المحافظين يتعاونوا مع هؤلاء الشباب أيضاً لدعم نجاح المشروعات المنفذة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تعمل علي مواجهة التداعيات الخاصة بـ الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت علي أسعار السلع والخدمات علي مستوي العالم وعدم توفرها في بعض الدول ، مشيراً الي ان الحكومة تبذل جهود كبيرة للسيطرة علي أسعار السلع الاساسية والاستراتيجية وتخفيف العبء علي المواطنين بسبب تلك الأزمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالدولة .

وقال اللواء هشام آمنة أن القيادة السياسية تتابع عن كثب مشروعات الاستصلاح الزراعي القومية في عدد من المحافظات المصرية ومنها الدلتا الجديدة ومستقبل مصر لتوفير الامن الغذائي والسلع الغذائية للمواطنين وعدم استيرادها من الخارج .

وأكد وزير التنمية المحلية على اهمية دور الشباب في مساعدة الدولة للحفاظ علي الرقعة الزراعية التي تمثل أمن قومي ، ودعا " آمنة " برلمان الشباب بمختلف المحافظات بالتعاون مع السادة المحافظين والوزارات المعنية لمنع التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية.

واعرب اللواء هشام آمنة عن استعداد الوزارة للتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والمحافظات في هذا الشأن ليكون لهؤلاء الشباب دور في هذا الملف الحيوي والمهم ، مضيفا: عايزين دوركم الفعال في هذا الملف وتعانوا معنا لمنع اي مخالفات وتعديات على الأراضي الزراعية ومستعدين لتوفير اي تدريب لكم في هذا الملف .. والدولة تتعامل بحسم وكل قوة لمنع اي تعديات .



ووجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر لوزير التنمية المحلية علي هذه المبادرة معرباً عن استعداده التام للتعاون لتنفيذ دعوة اللواء هشام آمنة .

كما توجّه وزير التنمية المحلية بالشكر لوزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية للمشاركة في منتدي برلمان شباب شرق الدلتا .

ورداً علي سؤال لأحد الشباب من محافظة المنوفية حول إعادة الشيء لأصله عند تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمحافظات ودور الوزارة في هذا الملف .. قال اللواء هشام آمنة ان هناك توجيهات مستمرة للمحافظات بضرورة الحفاظ علي البنية التحتية والمرافق عند تنفيذ أي مشروعات جديدة خاصة في مجال الطرق بعد الحفر لتنفيذ مشروعات المرافق ( الكهرباء – الغاز – مياه الشرب – الصرف الصحى ) وإعادة الشئ لأصله .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تكليف المحافظات بأن تقوم كل جهة بإعادة الشئ لأصله بمعرفتها بقدر ما قامت به من أعمال على أن تتولى لجنة فنية هندسية محايدة استلام الأعمال التي تمت لضمان الحفاظ علي المال العام .

وأوضح " آمنة " ان الوزارة والمحافظات يعملون كفريق عمل واحد لخدمة المواطن وتحسين مستوي الخدمات المقدمة اليه من الدولة ، والجميع يعمل علي الحفاظ علي كافة الاستثمارات التي تضخها الدولة علي أرض المحافظات .

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