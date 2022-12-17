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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغرب من الخيال .. روسي يموت مشنوقاً بعد محاولته دخول شقته

منزل الضحية
منزل الضحية

توفي رجل في حادث غريب بروسيا بعد أن حاول اقتحام شقته عندما نسي مفاتيحه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل البالغ من العمر 49 عامًا ، والذي لم يتم الكشف عن اسمه ، ترك مفاتيحه داخل شقته في موسكو.

ولكن عندما حاول التسلق من شرفة أحد الجيران ، ورد أنه اختنق  شنقاً عبر حبل وضعه حول وسطه لمنعه من السقوط.

تفاصيل الواقعة

وذكرت صحيفة MK الروسية أن الحادث وقع يوم الخميس 15 ديسمبر بعد أن عاد الرجل من تمشية مع كلبه في المدينة، ويحن وصل إلى مدخل شقته ، أدرك أنه نسي مفاتيحه.

منزل الضحية

وبعد ذلك طلب الرجل من أحد الجيران الإذن بالصعود من شرفة الطابق الرابع إلى شقته في الأسفل.

مات مشنوقاً

واشرات الصحيفة إلى ان الرجل اتصل بعد ذلك بصديق وطلب منه إحضار كابل سيارة، ثم ربط الرجل حبلًا حول خصره وتسلق الشرفة ، بينما أمسك جاره بالطرف الآخر.

 لكن المأساة وقعت عندما سقط  الرجل  والتف الحبل حول رقبته، حيث حاول الاستنجاد بأي شخص لكن لم يجد من يجيبه ليلقى بعد ذلك مصرعه في الحال.

روسيا شقة حادث منوعات

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