فتاوى تشغل الأذهان .. سبب الفتن والمصائب في البيوت .. هل صلاة الشروق حرام؟

مباح بقيود.. علي جمعة: الإسلام حد من تعدد الزوجات ولم يدع إليه

هل يصل ثواب قراءة شيء من القرآن إلى الأموات ؟ .. مجدي عاشور يجيب

هل صلاة الشروق حرام؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، وتشغل أذهان كثير من الناس، نرصدها في هذا التقرير.

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن من أهم أسباب الفتن والمصائب والمشاكل فى البيوت هو عدم أتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا الى أن الجميع يحتاج للإفاقة من هذه الكارثة وهى هجر سنن النبى محمد.



وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الناس اللى بتيجى تقول الحقونا يا مشايخ مش قادر انام وبتجيلى كوابيس، وبقضى حاجتى على السرير، طيب ليه متتبعش سنن النبى وتتوضا قيل للدخول فى النوم واتبع سنة سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم"، مستشهدا بقول رسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَتَيتَ مَضْجَعَكَ فَتَوضَّأْ وضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلى شِقِّكَ الأَيمَنِ، وقلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نفِسي إِلَيكَ، وَفَوَّضتُ أَمري إِلَيْكَ، وَأَلَجَأْتُ ظَهرِي إِلَيْكَ، رغبةً ورهْبَةً إِلَيْكَ، لا مَلجأَ ولا مَنجى مِنْكَ إِلاَّ إِليكَ، آمنتُ بِكِتَابِكَ الذِي أَنزَلْت، وَبِنَبِيِّكَ الذِي أَرسَلتَ، فإِنْ مِتَّ. مِتَّ عَلَى الفِطرةِ، واجْعَلهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ.



كيف يأمر الله نبيه في سورة الكهف بقتل بني آدم تعمداً..علي جمعة يجيب

كيف يأمر الله نبيه بقتل بني أدم آخر تعمداً كما في سورة الكهف ؟.. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، وأجاب قائلا: سيدنا الخضر عليه السلام اختلف العلماء حول مسألة أنه نبي من الأنبياء أم من الملهمين ، وفرضا لو أن الله أمره أو ألهمه ، بقتل الغلام خشية أن يهلك أهله بالفساد ، فهو أمر طبيعي ، لأن الله عز وجل أمرنا بالقتل في مواطن كثيرة .

القتل دفاعا عن النفس

وأضاف جمعة خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، قائلا : أن الله عز وجل أمر بالقتل دفاعا عن النفس ـ وأمرتا بالقتل قصاصا ، وأمرنا بالقتل بالحق وليس بالباطل ، فالله يحي ويميت فعندما يأمر أحد بقتل آخر فهذا قتل بالحق وليس ظلما وعدوانا .

وأوضح جمعة القتل كبيرة من الكبائر إذا كن بدون وجه حق أو قتل بدون ذنب ،أما إذا كان القتل بسبب واضح وجلي كان يكون بأمر القاضي ، أو قائد الجيش أو من لهم حق إصدار هذا القرار ، فما بالك بر العزة سبحانه وتعالى فأمره واجب النفاذ .

هل صلاة الشروق حرام؟

سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، خلال استضافته باحد البرامج الفضائية ، واجاب قائلا: صلاة الشروق ليست محرمة كما يشيع البعض وهي ركعتان تؤدى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ، لافتا الى ان قدر الرمح يرتفع خلال ثلث الساعة ، فإذا كان شروق الشمس على 5.30 ننتظر حتى 5.50 ثم نصلي ركعتي الشروق ، ولها فضل عظيم كأجر عمرة تامة تامة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .

وأضاف جمعة : لا يجوز اداء صلاة الشروق قبل ارتفاع الشمس قدر رمح لأن قبل ذلك وقت منهي عن الصلاة فيه ، أما من يقول بحرمة هذه الصلاة ، لأنها مرتبطة بعبادة الشمس فهذا شخص جاهل لا يعرف شيئا .

هل يصل ثواب قراءة شيء من القرآن إلى الأموات ؟ .. مجدي عاشور يجيب



هل يصل ثواب قراءة شيء من القرآن الكريم إلى الأموات.. قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن الفقهاء اختلفوا في حُكْم هذه المسألة ، ولكن جمهور الفقهاء على جوازها ، وهو المختار للفتوى ، وعليه العمل في الديار المصرية ، قال الإمام الدرديري المالكي رضي الله عنه : (الْمُتَأَخِّرُونُ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَجَعْلِ ثَوَابِهِ لِلْمَيِّتِ وَيَحْصُلُ لَهُ الْأَجْرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ) .



وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي “دقيقة فقهية ” استدل الفقهاء بأدلة كثيرة ، أن الدعاء للأموات يصل باتفاق الفقهاء ، والقرآن ذِكْرٌ بل هو أفضل الذكر ، والذكر صِنْوُ ( أخو ) الدعاء ، فله حكمه .. وخروجًا من الخلاف ، وحتى لا يعترض معترض .. فننصح بقراءة القرآن الكريم أو شيء منه ، ثم الدعاء بقبول هذه القراءة وجَعْلِ ثوابها لمَن نشاء من الأموات ، وبذلك يدخل ثواب القراءة في الدعاء .



مباح بقيود.. علي جمعة: الإسلام حد من تعدد الزوجات ولم يدع إليه

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن من المسائل الشائكة المتعلقة بمكانة المرأة في حضارة الإسلام قضية تعدد الزوجات وما يتبعها من فهم خاطئ أو ادعاءات مضلة تتنافى تماماً مع ماهية هذا الأمر في شرعنا الحنيف.

وذكر علي جمعة، أن من باب تصحيح المفاهيم وإرساء الحقائق يجب علينا أن نعلم أن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات، ولم يأت بالدعوة أصالة إلى تعدد الزوجات كما يظن غير المتخصصين، فعن سالم، عن أبيه؛ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي، صلى الله عليه وسلم: «اختر منهن أربعاً» (أخرجه أحمد في مسنده). من هذا الحديث يظهر لنا أن الإسلام نص على الحد من كثرة عدد الزوجات، وفى المقابل لم يرد أمر لمن تزوج واحدة بأن يتزوج أخرى، وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصوداً لذاته، وإنما يكون تزوج الرجل مرة أخرى لأسباب ومصالح عامة.

وأشار إلى أنه لم يرد تعدد الزوجات في القرآن الكريم بمعزل عن أسبابه، قال الله عز وجل: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا» (النساء: 3)، فالذين فسروا الآية الكريمة، أو درسوها كنظام إنساني اجتماعي فسروها بمعزل عن السبب الرئيس الذي أُنْزِلتَ لأجله، وهو وجود اليتامى والأرامل، إذ إن التعدد ورد مقرونا باليتامى؛ حيث قاموا بانتزاع قوله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» دون القول السابق، الذي صيغ بأسلوب الشرط «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى» وكذلك دون القول اللاحق، والذي يقيد تلك الإباحة بالعدل، حيث قال: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة»ً.



وأكد أن من يذهب إلى القرآن الكريم لا يجد دعوة مفتوحة صريحة للتعدد دون تلك القيود التي أشرنا إليها، ومن ذهب إلى السنة فسيجد أن الإسلام نهى عن التعدد بأكثر من أربع نساء، وشتان بين أن يكون الإسلام أمر بالتعدد حتى أربع نساء، وأن يكون نهى عن الجمع بين أكثر من أربع نساء.



وقال علي جمعة، إنّ نظام تعدّد الزوجات كان شائعاً قبل الإسلام بين العرب، وكذلك بين اليهود والفرس، والتاريخ يحدّثنا عن الملوك والسلاطين بأنّهم كانوا يبنون بيوتاً كبيرة تسع أحياناً أكثر من ألف شخص، لسكن نسائهم من الجواري، وفى بعض الأحيان يقومون بتقديمهن كهدايا إلى ملوك آخرين، ويأتون بنساء جديدات، والغريب أن الذين يحاربون نظام الإسلام في السماح للرجل بالزواج مرة أخرى في ظروف معينة يعانون من تفكك أسرى، وانتشار الفاحشة، وإباحة تعدد الخليلات «العشيقات» بلا عدد ولا حد، فالخليلة لا تتمتع بحقوق الزوجة، إضافة إلى ما يترتب على الأمر من خيانة الزوجة، وإسقاط حقوقها، ناهيك عن عدم الاعتراف بتلك الخليلة وبأولادها. فهي وحدها التي تتحمل ثمن أجرة الإجهاض، أو تعيش غير متزوجة «الأم العازبة»، لترعى طفلها غير الشرعي.