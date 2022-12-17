النشرة الدينية.. هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الأموات؟.. وعلي جمعة: الإسلام حد من تعدد الزوجات ولم يدع إليه

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
هل يصل ثواب قراءة شيء من القرآن إلى الأموات ؟ .. مجدي عاشور يجيب
مباح بقيود.. علي جمعة: الإسلام حد من تعدد الزوجات ولم يدع إليه
هل هناك دعاء لنسيان الخذلان من الأشخاص والحياة ؟.. داعية يوضح
هل الاستحمام يغني عن الوضوء.. الإفتاء تجيب
17 ديسمبر 1267.. ذكرى إقامة أول صلاة جمعة في الجامع الأزهر
فائدة عظيمة من فعلها كان فى معية الله وحفظه.. أزهري يوضح