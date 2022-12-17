باحث سياسي: رجال الأعمال الأمريكيون انبهروا بما يحدث بمصر من مشروعات ..فيديو

قال الدكتور مالك شرقاوي، الباحث والمحلل السياسي الأمريكي، إن الرئيس السيسي استثمر نجاح مؤتمر المناخ الذي عُقد في شرم الشيخ خلال مشاركته في القمة الأمريكية الأفريقية.

وأضاف الدكتور مالك شرقاوي، الباحث والمحلل السياسي الأمريكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “الرئيس السيسي كان منبرا وتحدث باسم القارة الأفريقية خلال القمة القمة الأمريكية الأفريقية”، لافتا: “مصر تحدثت بقوة أمام قادة العالم”.

وأشار الدكتور مالك شرقاوي، الباحث والمحلل السياسي الأمريكي،: “القمة كانت فرصة جيدة لأن يلتقي الرئيس السيسي بًصناع القرار في أمريكا”، موضحا: “الرئيس السيسي التقي مع ممثلي الكونجرس الأمريكي ورؤساء الجاليات والجمعيات اليهودية في أمريكيا فضلا عن مقابلة مجتمع رجال الأعمال الأمريكي”.

وأوضح الدكتور مالك شرقاوي، الباحث والمحلل السياسي الأمريكي،: “مجتمع رجال الأعمال الأمريكي انبهروا بما يحدث في مصر من مشروعات وبنية تحتية”.

