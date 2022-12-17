يوسكو جفارديول أفضل لاعب في مباراة المغرب وكرواتيا بكأس العالم

فاز يوسكو جفارديول مدافع فريق لايبزيج الألماني ومنتخب كرواتيا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022 بقطر.

وقاد جفارديولا منتخب بلاده كرواتيا للفوز على المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم 2022.

وفاز منتخب كرواتيا على المغرب بهدفين لهدف في بطولة كأس العالم 2022.

وسجل جفارديول الهدف الأول بضربة رأسية رائعة ليقود كرواتيا لتحقيق الانتصار والفوز ببرونزية كأس العالم 2022.

وظهر جفارديول بمستوى مميز مع منتخب كرواتيا ببطولة كأس العالم 2022، لتشير تقارير صحفية إلى أن قيمته التسويقية ارتفعت إلى 110 ملايين يورو، وسط صراع من كبار الفرق الأوروبية لضمه.