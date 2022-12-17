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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

العملاق المصري مينا عبيد يحقق لقب مستر أولمبيا للمرة الثالثة على التوالي ويحقق رقما جدديدا

مينا عبيد
مينا عبيد

حقق  البطل المصري مينا عبيد صاحب لقب «العملاق المصري»، الميدالية الذهبية في وزن الثقيل برفع ٣٥٥ كيلوجرام،  في مسابقه «الداد ليفت» الخاصة بالقوة البدنية، وتحقيق رقم عالمي جديد حيث أن الرقم السابق المسجل بأسمه ٣٤٥كيلو جرام والحالي ٣٥٥ كيلو جرام، وذلك في ختام  بطولة مستر أولمبيا العالمية، والتي أقيمت في ولاية لاس فيجاس  الأمريكية، بتحقيقه  الرقم العالمي الجديد، والمسجل بإسمه حتى الآن، ليفوز بلقب أقوي رجل في العالم في رفعة «الداد ليفت» في  3 سنوات متتالية ورغم إصابته في اليد، إلا أنه فضل المشاركة  وتحامل علي نفسه مع منتخب بلاده مصر، ويساهم في رفع علم مصر في أقوى البطولات العالمية في عالم الاحتراف.


ومن جانبه أعرب بطل العالم للقوة البدنية مينا عبيد، عن سعادته بحصوله على اللقب العالمي بمستر أولمبيا اكبر بطولة للمحترفين والتي شارك فيها ١٥٠ لاعب يمثلون دول العالم المختلفة وسعادتي اكبر بتحقيق رقم عالمي جديد والذي يحمل اسمي برفع ٣٥٥ كيلو وهو إنجاز في حد ذاته بجانب حصولي على لقب أقوى راجل في العالم للمره الثالثه على التوالي.


واضاف "عبيد" أنني أهدى هذا الإنجاز التاريخي إلى فخامة رئيس الجمهوريه السيد عبدالفتاح السيسي راعي الرياضه والرياضيين، وكذلك الي السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، كل ما أطمع فيه تكريم معنوي وتسليط الضوء علي لعبة القوة البدنية من الإعلام المصري ووجودي في أمريكا لايمنع أبداً الزهو والإفتخار بمصريتي، وأهديه أيضا لشعب مصر العظيم والذي كان له دور كبير خلال مسيرتي واهديه الي اسرتي الصغيرة وكل اقاربي والذين ساندوني قبل البطولة وكان لهم دور إيجابي.

 

وأشار الي أنني حرصت على رفع بلادي لاننا نفتخر بمصريتنا  ونفتخر بذلك وعندما تتاح الفرصه لنا نثبت ذلك بقوة، وإنني رغم الصعوبات التي واجهتني إلا إنني كان بداخلي اصرار وعزيمه لكي أحقق حلم بلدي بالحصول على الذهب في مستر أولمبيا للمحترفين اكبر محفل دولي في لعبة القوة البدنية .

وفي ختام تصريحاته قال مينا عبيد أقوى راجل في العالم ان الله لايضيع اجر من أحسن عمل وبالفعل كانت مكافأة الله خير دليل باحتفاظي باللقب للمره الثالثه على التوالي رغم كل الصعوبات التي واجهتها قبل انطلاق البطولة الا انتي تحملت على نفسي لكي أحقق حلمى وحلم كل المصريين بالفوز باللقب في مستر أولمبيا وارفع علم بلادي وحول ماتردد إنني أنوي الاعتزال بعد اللقب الثالث أؤكد هذ الكلام عار من الصحة ومستمر في التدريبات للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا واحقق رقم قياسي جديد.

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