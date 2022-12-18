يحتاج 14 حقنة.. أم تستغيث لعلاج ابنها مريض الفشل الكبدي

أرسلت القارئة أم أنس رسالة تستغيث بموقع صدي البلد لمساعدتها في علاج ابنها مريض الفشل الكبدي.

وقالت في استغاثتها: "ابني أنس مريض فشل كبدي ويحتاج 14 حقنة البومين كبد سعر الحقنة الواحدة 545 جنيها، ولازم ياخد الحقنة فورا، أرجو من أصحاب القلوب الرحيمة المساهمة ولو بجنيه.. ابني بيموت مني، وأنا يتيمة مليش حد وساكنة بالإيجار.

للتواصل مع مقدمة الشكوى علي رقم :01001984714 .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.