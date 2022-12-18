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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان تبدأ تسليم قطع أراضي بغرب أسيوط .. اليوم

وزير الاسكان
وزير الاسكان

يبدأ جهاز مدينة ناصر الجديدة “ غرب أسيوط” اعتبارا من اليوم الأحد، ولمدة 5 أيام متصلة في تسليم قطع أراضي الوحدات السكنية للإسكان المتميز.

واعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط "، بصدد القيام بتسليم وحدات " إسكان متميز عمارات " بالمجاورة الثالثة بالحي الأول بمدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، والمخصصة بنظام الحجز الإلكتروني " Onlaine "، وفقاً للمواعيد المعلنة من الجهاز.


 

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وأوضح المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 10 : 222، يوم الأحد 18/12/2022، والقطع من 229 : 330، يوم الإثنين 19/12/2022، والقطع من 331 : 442، يوم الثلاثاء 20/12/2022، والقطع من 444 : 494، يوم الأربعاء 21/12/2022، وتخصيص يوم الخميس الموافق 22/12/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، أنه يتم الحضور للاستلام شخصياً، ويصرح للمخصص له قطعة الأرض بتوكيل من  ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد، لافتاً إلى أنه من ضمن المستندات المطلوبة للاستلام ( بطاقة الرقم القومي سارية – خطاب البنك بالتخصيص).

 

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