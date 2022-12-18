أخبار التعليم| جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس القاهرة.. آراء الطلاب وأولياء الأمور حول مادة التربية الدينية .. أطباء مستشفى أبو الريش ينقذون طفلة من مرض نادر | صور

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لبحث سبل التعاون.. رئيس جامعة حلوان يستقبل المستشار الثقافي لإسبانيا

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المستشار الثقافي لإسبانيا كانديدو كرييس استرادا، لبحث سبل التعاون بين الجامعة وإسبانيا.

مناقشة تطوير التعليم الهندسي في مصر داخل جامعة حلوان.. تفاصيل

استضافت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، اجتماع أعضاء لجنة القطاع الهندسي السادس بمجمع الفنون والثقافة بحرم جامعة حلوان ، بحضور الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة رئيس اللجنة، وبمشاركة الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية هندسة المطرية، والدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بحلوان، والسادة عمداء كليات الهندسة بالجامعات المصرية.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٥ يناير إلي ٢٥ يناير ٢٠٢٣ .

برامج جديدة لكوادر تلبي متطلبات سوق العمل .. حصاد جامعة عين شمس السنوي

شهدت جامعة عين شمس في مصر خلال عام 2022 طفرة كبيرة لتحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، في ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة وبما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

نفايات وصخور الفضاء.. خطر هدّد حياة البشر على الأرض |حصاد 2022

شهد عام 2022 الكثير من الحوادث الفضائية التي أفزعت حياة ملايين البشر من سكان كوكب الأرض، بإضافة إلي اقتراب عدد من الكويكبات والأجسام الفضائية التي أثارت الهلع والرعب في نفوس المصريين والعالم.

تأكل شعرها.. أطباء مستشفى أبو الريش ينقذون طفلة من مرض نادر.. صور

تمكن فريق جراحة الأطفال في مستشفى أبو الريش الجامعي التابعة لمستشفيات جامعة القاهرة التعليمية، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما و تعاني من مرض نادر وهو ترايكو بيزوار أو (متلازمة ربانزل) “اضطراب أكل الشعر”، والذي ينتج بسبب مرض نفسي يجعل الطفلة تأكل شعرها باستمرار.

آراء الطلاب وأولياء الأمور حول مادة التربية الدينية في المدارس |خاص

يرى عدد من التلاميذ بالمدارس أن حصة التربية الدينية هامشية، لا طائل من ورائها، فدرجاتها التى يحصلون عليها فى النهاية لا تضاف إلى المجموع الكلى الذى يتباهى به أهلهم أمام الجميع، هكذا هو التصور الذى انطبع فى أذهان الكثير من الكثيرين حول ماهية حصص الدين فى المرحلة الابتدائية.

خبير تعليم يكشف الهدف من تطوير مناهج التربية الدينية لجميع الصفوف الدراسية

أعلن الدكتور محمود فؤاد، مستشار مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تطوير المناهج الدراسية، يشمل جميع المواد الدراسية، بما فيهم المواد لا تضاف للمجموع، مثل مادة التربية الدينية.

القومى للبحوث يحصد المركز الأول في مؤشر سيماجو للعام الثاني على التوالي

حصد المركز القومى للبحوث، للعام الثانى على التوالى، المركز الأول فى مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية (2022) على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

صور ناروتو داخل جامعة المنصورة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. تفاصيل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، حالة من الجدل، بعد انتشار صور تخص مجموعة من الطلاب، يرتدون ملابس غريبة لشخصيات كارتونية يابانية (أنمي) قيل انها تمت داخل جامعة المنصورة.