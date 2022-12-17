جنازة رهيبة.. مدير مستشفى الممرضة كاميليا يكشف تفاصيل وفاتها بعد صراع مع السرطان

قال الدكتور رضا النجار، مدير المستشفى التي كانت تعمل بها الممرضة كاميليا، إن الممرضة كاميليا جاءت للعمل معهم في مستشفى النيل بالغردقة منذ 10 أشهر، لافتا إلى أنهم لم يدركوا عند عمل ملف خاص بها أن محل إقامتها بجمعية أولادي في منطقة دجلة بالمعادي، مؤكدا أن كاميليا كان ملاحظ عليها أنها دائمًا بجانب كافة المرضى وتأسر قلوب الجميع.

وأضاف الدكتور رضا النجار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن الممرضة كاميليا أصرت على العمل بقسم الحضانات مع الأطفال، وكانت حاصلة على دورات متخصصة في حضانات الأطفال ونتائج عملها كانت فوق الممتازة، مؤكدا أن كافة التعليقات على عمل الممرضة كاميليا كانت أكثر من ممتازة من الأطباء والمرضى وأهل الأطفال.

واستكمل: "كاميليا كانت تختفي كثيرًا منذ شهر ونصف وتتحجج بأنها مصابة بدور برد، ولكننا وجدنا أنها متوفية منذ أسبوع في مرسى علم، ومشهد جنازة الممرضة كاميليا كان أكثر من رائع وخرجت جنازتها من أكبر مسجد في الغردقة ويتسع لـ10 آلاف شخص"، مؤكدا أن كافة العاملين بالمستشفى يشعرون بالتقصير لأنها كانت دائمًا تبحث عن أسرة سواء بينها وبين أهالي المرضى أو بينها وبين زملائها في المستشفى.

وأردف أن الممرضة المتوفية كاميليا لم تحكي لأحد من قبل عن إصابتها بالسرطان ولكننا اكتشفنا ذلك بعد غيابها المتكرر في الأشهر الأخيرة عن العمل ولم تكن تحكي لأحد عن مرضها أو أنها يتيمة الأب والأم، موضحًا أن جنازتها حضرها مواطنين كثيرين من كافة المحافظات وخرج شباب وشيوخ وعوائل الغردقة كلهم لحمل كفن كاميليا وكان مشهد جنازتها رهيب.