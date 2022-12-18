محاكمة 73 متهما في قضية «خلية التجمع» .. اليوم

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية التجمع»، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

وعقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية التجمع»، وجهت لهم النيابة تهمة قيامهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 2022/3/1، بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما جاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين ألقوا الرعب في نفوس المواطنين، كما انضموا إلى جماعة إرهابية ومولوها مع علمهم باستخدام تلك الأموال في ارتكاب جرائم إرهابية.