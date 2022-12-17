برلماني: مشاركة السيسي بالقمة الأفريقية الأمريكية انتصار لرؤية مصر في تعزيز الشراكة

أشاد النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالنتائج التي حققتها القمة الأفريقية الأمريكية بمشاركة الرئيس السيسي، قائلا انها نظرت موضوعات ضخمة للغاية في مقدمتها تعزيز الأمن الغذائي والنظر في الديون على القارة السمراء، وتشجيع استثمارات وفتح صفحة جديدة معها.

ولفت محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أهمية مشاركة الرئيس السيسي في القمة الأفريقية الأمريكية، والتي شارك فيها 49 رئيسا وقائدا من الدول الأفريقية بعد توقف نحو ثماني سنوات، قائلا إنها انتصار للدبلوماسية المصرية والرؤية المصرية في مكافحة الارهاب والفساد والانتصار لقضايا أفريقيا وتحدياتها.

وأوضح نائب الشيوخ، أن الرئيس السيسي دائما ما يحمل علي عاتقه هموم ومشاكل القارة السمراء، والمطالبة بكافة الحقوق المشروعة لها في المحافل الدولية، مشددا على أن القمة الإفريقية الأمريكية خرجت بمكاسب متعددة، أهمها تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف نائب الصعيد، أنه في ظل ما يواجهه العالم من تغير المناخ وتبعاته الاقتصادية والحروب والصراعات التي طرأت مؤخرًا بين العديد من الدول، فإن عقد القمة الافريقية الأمريكية كان ولا يزال في منتهى الاهمية لتعزيز الشراكة، والعمل من أجل مستقبل أفضل ليس لمصر فقط بل للقارة بأكملها.

واختتم النائب احمد محسن، بالإشادة بالتوصيات الصادرة عن القمة الأفريقية الأمريكية، بتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الغذاء للدول الأكثر احتياجًا، وتكثيف الفرص الاستثمارية لدفع عجلة الاقتصاد الأفريقي، والتوجه نحو الطاقة المتجددة وتثوير إمكانيات القارة.