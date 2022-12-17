بعد تحقيق المركز الرابع بكأس العالم.. أحمد فوزي: المغرب رفعت رأس العرب|فيديو

أكد دكتور أحمد فوزي، حارس النادي الأهلي الأسبق، أن النشيد الوطني المغربي تردّد في كأس العالم 7 لقاءات، مشيرًا إلى أن ما حققه المنتخب المغربي في البطولة وتحقيق المركز الرابع هو إنجاز لكل العرب.

وقال أحمد فوزي، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، إنه يكفي المغرب فخرًا أنه نجح في إقصاء منتخبات كبيرة خلال البطولة، سواء منتخب بلجيكا أو إسبانيا أوالبرتغال.

وتابع حارس النادي الأهلي الأسبق، أن خسارة المنتخب المغربي اليوم أمام كرواتيا لا تقلل منه على الإطلاق.

رفعت رأس العرب في التنظيم

وأشار أحمد فوزي إلى أن المغرب رفعت رأس العرب في كرة القدم وحققت إنجازًا، وقطر رفعت رأس العرب في التنظيم.

