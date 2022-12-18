عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس البورصة الأسبق: صندوق النقد الدولي يثق في الاقتصاد المصري

سامح الترجمان
سامح الترجمان

قال سامح الترجمان رئيس البورصة المصرية الأسبق، إن صندوق النقد الدولي يثق في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الأزمات العالمية.

وأضاف سامح الترجمان رئيس البورصة المصرية الأسبق٫ خلال مداخلة ببرنامج “مساء دي إم سي” المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”: «صندوق النقد الدولي ثمن جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي في وجود سعر صرف مرن».

 

وأشار  سامح الترجمان رئيس البورصة المصرية الأسبق٫: «سنجد دورا كبيرا للقطاع الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد قرض صندوق النقد الدولي».

 

وأوضح: “برامج الدولة للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا على رأس أولويات الدولة”٫ متابعا: «برنامج صندوق النقد الدولي يهدف لتحريك الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي».
 

رئيس البورصة الاسبق صندوق النقد الدولى الإقتصاد المصرى الازمات سامح الترجمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاة الوحيدة التي لا تندم على صورة طفولتها.. من هي وكيف أصبحت في سن العشرين| شاهد

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله

صدمتان في 10 أيام.. الإعلامي جابر القرموطي يعلن عن وفاة شقيقه الثاني

أحرجه.. رد صادم من كريم بنزيما على رئيس فرنسا بعد هذا الطلب

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس القاهرة

قرار عاجل من النيابة بشأن مطاردة سعد الصغير لزوجته وأسرتها بحدائق الأهرام

منخفض جوي سيبيري يؤثر على مصر والسعودية و3 دول أخرى

ترشيحاتنا

الإسكان تبدأ تسليم قطع أراضي بغرب أسيوط .. اليوم

عندما تغلق كل الأبواب أمامك وتشعر بالضيق والهم.. ردد دعاء النبي

حفرة 40 مترا.. حبس 10 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالبساتين

شبيهة أستون مارتن .. IM LS7 الكهربائية تخطف الأنظار | صور

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه الساحل الشرقي

حقيقة رفض وليد الركراكي تدريب منتخب البرازيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رأس السنة .. تناولى كوبا من هذا المشروب لفقدان الوزن سريعا

البيض مليء بالعناصر الغذائية ومصدر رئيسي للبروتين

5 أطعمة لزيادة بكتيريا الأمعاء الجيدة

قبل حفل ختام مونديال قطر 2022|شاهد.. أغرب إطلالات ويجز خلال الفترة الأخيرة

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ