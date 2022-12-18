رئيس البورصة الأسبق: صندوق النقد الدولي يثق في الاقتصاد المصري

قال سامح الترجمان رئيس البورصة المصرية الأسبق، إن صندوق النقد الدولي يثق في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الأزمات العالمية.
وأضاف سامح الترجمان رئيس البورصة المصرية الأسبق٫ خلال مداخلة ببرنامج “مساء دي إم سي” المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”: «صندوق النقد الدولي ثمن جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي في وجود سعر صرف مرن».
وأشار سامح الترجمان رئيس البورصة المصرية الأسبق٫: «سنجد دورا كبيرا للقطاع الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد قرض صندوق النقد الدولي».
وأوضح: “برامج الدولة للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا على رأس أولويات الدولة”٫ متابعا: «برنامج صندوق النقد الدولي يهدف لتحريك الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي».