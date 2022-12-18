اخبار التعليم | ختام فعاليات حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة .. بدء الالتحاق بدورة المهارات النحوية بجامعة حلوان

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الفرصة الأخيرة لمشاهدة شهب التوأمان الآن أغتنم الفرصة وشاهدها

شهب التوأمان ظاهرة فلكية تزور سماء مصر، لأخر يوم الليلة، وهي تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، حيث أن اليوم هو آخر يوم لتساقط شهب الجوزاء (التوأمان)، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات أو أجهزة رصد خاصة.

ختام فعاليات حملة الـ 16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة .. اليوم

تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة،اليوم ،حفل ختام فعاليات حملة الـ 16يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وممثلى منظمات المجتمع المدني، والأساتذة والطلاب، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

اليوم.. بدء دورة المحكمة التدريبية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس جداول جلسات دورة المحكمة التدريبية لخريجي سنوات 2022 وما قبلها خلال العام الجامعي (2022/2023).

اليوم.. دور الشباب في الجمهورية الجديدة.. جامعة عين شمس تستضيف مصطفي الفقي

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان دور الشباب في الجمهورية الجديدة للمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، وذلك اليوم الأحد 18 من ديسمبر الساعة 12 ونصف ظهرا بقاعة المؤتمرات الكبرى كلية الصيدلة.

شارك في مسابقة "معا" لإنتاج فيديو قصير لمواجهة الأفكار الهدامة.. تفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء مواجهة الأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري عن إطلاق مسابقة تحت شعار "معًا" تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث علمي، لإنتاج فيديو قصير، لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة يساعد نشره في مواجهة الأفكار الهدامة.

اليوم .. مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن عن بدء الالتحاق بدورة المهارات النحوية باللغة العربية

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية التي تقام بعنوان "المهارات النحوية في اللغة العربية" وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، ويحاضر فيها شهاب النمر.