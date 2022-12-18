توك شو.. شاب يعود للحياة بعد الموت وأحمد موسى ينفعل على الهواء

فيروس الإبل ينتشر

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعة، ومنها:…

جار شاب الشرقية العائد من الموت: «أحد المشعوذين ضحك على أهله» |تفاصيل



كشف الدكتور حمدي سليمان، أخصائي الجراحة العامة وجار “شاب الشرقية العائد من الموت”، تفاصيل الواقعة، قائلًا: "الأمر اعتبروه أنه إطار علاجي روحي للطفل الذي يعاني من المس والسحر، فأحضروا له عن طريق أحد المشعوذين، والأهل ادّعوا أن الطفل توفي من الظهر وذهبوا به لأحد الأطباء وقال إنه توفي".





تعليق قوي من أحمد موسى على صورة حفاوة بايدن بالرئيس السيسي في واشنطن



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الصورة التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدل على أن هناك علاقات قوية تربط الجانبين المصري والأمريكي خلال تلك الفترة.

وفال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس الأمريكي رحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد زيارة بايدن خلال فعاليات قمة المناخ.





تفاصيل موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض 3 مليارات دولار



قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الهدف من الإتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الحصول على شهادة أن مصر تجري إصلاح اقتصادي وأننا لدينا القدرة على سداد الاستحقاقات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" إتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي ليس هدفه الحصول على 3مليار دولار فقط، وسيتم الحصول عليهم على عدة شرائح.

وأكمل السيد،:" من المنتظر الحصول على استثمارات مباشرة بقيمة 14 مليار دولار، والتي تساهم في سد الفجوة التمويلية، فضلا عن سداد أقساط وخدمة ديون.

بتكذبوا ليه | انفعال أحمد موسى بسبب شائعة سفره إلى قطر ..فيديو



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مروجي الشائعات بثوا أكاذيب عني بأنني ذهبت إلى قطر، معلقا “أنا كنت مريض هروح قطر أعمل إيه”.



وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، انه "أتقدم بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لمتابعة حالتي الصحية خلال فترة مرضي".



وزير الصحة يتحدث عن الوضع الوبائي في مصر.. فيديو



قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن الفيروس المخلوي موجود منذ الخمسينات ويظهر في كل موسم شتاء.

لماذا لجأت مصر لصندوق النقد الدولي؟..أحمد موسى يكشف التفاصيل..فيديو



كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الأسباب التي أدت للجوء مصر للحصول على القرض من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن مصر تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين قدر الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر تعمل على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الإجتماعية للمواطنين فضلا عن تحسين اداء الإقتصاد المصري.





فيروس الإبل| الأسباب والخطورة وكيف ينتقل للإنسان ..عوض تاج الدين يوضح



كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، معلومات هامة عن ظهور فيروس الإبل.

وأوضح تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" هناك أنواع كثيرة من الفيروسات يمكن أن تنقل للإنسان من خلال الحيوان.

الجحود فاق الحدود.. نيفين منصور تنفعل بسبب واقعة قتل فتاة والدتها ببور سعيد



شنت الإعلامية نيفين منصور، هجوماً شديداً على الفتاة التى قتلت والدتها بمساعدة صديقيها، فى بور سعيد، قائلة :" حرم عليكي.. أنا قلب وجعنى عليكي.. دى حادثة بشعة".

كده هيرتبك .. ياسمين عز: الرجل بطبعه برئ ولا يعرف الكذب |فيديو

وجهت الإعلامية ياسمين عز بعض النصائح الي الزوجة الثانية، قائلة "لو انتي متجوزاه ومراته الأولي متعرفش ومتفقين علي دا .. مينفعش يكون قاعد مع مراته الأولي وسط عياله وانتي تفضلي تزني عليه في التليفون أو الرسائل".

يا أهلا بيه والله يحييه .. ياسمين عز: مفاتيح الرجل 3 حاجات|فيديو



كشفت الإعلامية ياسمين عز، أن الرجل إذا تزوج علي زوجته فله مفاتيح وطرق معينة حتي يعود لزوجته الأولي، وأن مفاتيح الرجل "٣ أشياء" وهم "أمه وأخته وأذنه"، قائلة "أمه طبعا دي حماتك وهترجعهولك .. وأخته إنتي عارفه التعامل هيكون معاها إزاي .. وودنه لازم تسمعيه كلام طيب وحلو".