توك شو.. أحمد موسى: مصر لن تشهد أسوأ مما حدث من 2011 إلى 2013 وإجراء مهم من الصحة لمواجهة أزمة مرضية طارئة

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مرار طافح.. أحمد موسى: مصر لن تشهد أسوأ مما حدث من 2011 إلى 2013

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر “لن تمر بأسوأ مما مرت به في فترة 2011، مشيرا إلى أن تلك هي أسوأ مرحلة وعبرناها وأي شئ ممكن أن يحدث لن يكون أسوأ من تلك الفترة.

وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر فضائية “صدى البلد”، أن “الفترة من 2011 حتى 2013 كانت الأسوأ والأسود، والدولة لم تكن موجودة وشوفنا وعيشنا الفترة دي كلنا وكان مرار طافح وسواد وخراب على الكل”.

في المدارس والجامعات .. إجراء مهم من الصحة لمواجهة أزمة مرضية طارئة

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل مبادرة في كل ثانية حياة لخدمة مرضى الجلطات الحادة، قائلا: “حياة الإنسان من الممكن أن تتوقف على سرعة التعامل مع حياته من خلال إنقاذه بالثانية”.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”،: “مصر تمثل 48% من معدلات الوفاة سنويا بسبب أمراض القلب سواء نوبات قلبية أو ذبحة صدرية”، مشددا: “كان من الضروري أن تقوم وزارة الصحة والسكان بنشر الوعي الصحي لكل الأمراض للوصول إلى مرحلة السيطرة على الأمراض قبل حدوثها”.

الجحود فاق الحدود.. نيفين منصور تنفعل بسبب واقعة قتل فتاة والدتها ببور سعيد

شنت الإعلامية نيفين منصور، هجوماً شديداً على الفتاة التى قتلت والدتها بمساعدة صديقيها، فى بور سعيد، قائلة: "حرام عليكي.. أنا قلب وجعنى عليكي.. دى حادثة بشعة".

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن المجنى عليها، كتبت فى آخر سالة قبل وفتها لـ نجلتها المتهمة فى القضية، "ربنا يسعدك ويهنيكي".

شالوا اسمي.. وزير الشباب والرياضة الأسبق يحرج نادي الزمالك

كشف وزير الشباب والرياضة الأسبق المهندس خالد عبد العزيز، حقيقة إطلاق اسمه علي مجمع حمامات السباحة بنادي الزمالك، متابعا: "أول ما خرجت من الوزارة شالوا اسمي".

وأوضح خالد عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" بقناة "الحدث اليوم": "وقت ما كنت وزيرا للشباب والرياضة المسئولين بنادي الزمالك أطلقوا اسمي علي مجمع حمامات السباحة وأرسلت لهم وقتها طلبا بإزالة هذه اللافتة".

أزهري: حبس الرجل بسبب زواجه من أخرى مُخالف للشريعة الإسلامية

أكد الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن هناك موجة في الإعلام بالخروج عن المألوف في موضوعات تخص شرع الله عز وجل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن عقلاً ولا شرعاً أو أي منطق يقول بأن الرجل يُحبس لأنه تزوج من زوجة ثانية، أو فكرة استئذان الزوجة وكأن المرأة صاحبة ولاية وفرض وصاية على الرجل في حقوقه الشرعية.

وأضاف "رضا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الطريق"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الصاوي، المذاع على قناة "الشمس"، أن إعلام الزوجة بالزواج من ثانية موجود في القانون ولكن يتم اللعب بهذه الأمور على السوشيال ميديا، ولا يجوز أخذ رأي شخص ثاني بالزواج من سيدة أخرى لأنه مُخالف لما كان عليه النبي صلوات الله عليه وتسلماته؛ ولما ورد في كتاب الله وسنة نبيه، مشيرًا إلى أن التعدد هو قرار يأخذه الرجل منفردًا بشرط إعلام الزوجة لإعطاءها مساحة للاختيار ولها مطلق الحرية في ذلك سواء بالموافقة أو بالرفض.

الأرجنتين أم فرنسا .. خبيرة أبراج تتوقع الفائز بكأس العالم .. فيديو

كدت هالة حافظ، خبيرة الأبراج، أنها تتوقع فوز الأرجنتين بكأس العالم، مشيرة إلى أن ليونيل ميسى يستحق أن يختم مسيرته بالفوز بكأس العالم.

وقالت هالة حافظ، خلال لقاء لها لبرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “عزة مصطفى”، أن حظوظ برج الجدي في عام 2023، ستكون رائعة، مؤكدة أن هذا العام كانت حظوظهم سيئة.

العربية للتصنيع : المركز الرقمي بحلوان يعتمد على مبادئ الثورة الرابعة.. فيديو

قال اللواء أح مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الدولة المصرية تتجه نحو نقل التكنولوجيات وخاصة فيما يخص المنتجات المستوردة من الخارج.

وأضاف اللواء أح مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “الدولة تتجه إلى تعميق وتوطين الصناعة في مصر”، لافتا: “الهيئة العربية للتصنيع فكرت في هذا الأمر بجدية وتم إنشاء مركز التصنيع الرقمي بحلوان الذي يعتمد على الرقمنة ومبادئ الثورة الصناعية الرابعة”.

فرحات: مصر قدمت مصالح القارة الأفريقية بالقمة الأمريكية .. فيديو

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ان مصر دولة مهمة في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أنها عملت على تقديم مصالح القارة الأفريقية، في المحافل العالمية، وتتحدث دائما باسمها.

وقال محمد فايز فرحات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “عزة مصطفى”، أن هناك مجموعة من الدول الناشئة التي لها مشروعات تنموية، في دول العالم، مؤكدا أن تلك الدول لها مصالح في جذب الاستثمار الأجنبي، وإدارة عملية التنمية.

جار شاب الشرقية العائد من الموت: «أحد المشعوذين ضحك على أهله» |تفاصيل

كشف الدكتور حمدي سليمان، أخصائي الجراحة العامة وجار “شاب الشرقية العائد من الموت”، تفاصيل الواقعة، قائلًا: "الأمر اعتبروه أنه إطار علاجي روحي للطفل الذي يعاني من المس والسحر، فأحضروا له عن طريق أحد المشعوذين، والأهل ادّعوا أن الطفل توفي من الظهر وذهبوا به لأحد الأطباء وقال إنه توفي".

وأضاف الدكتور حمدي سليمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم السبت، أن الأهل بدأوا في نصب صوان العزاء والخيام وبدأ الناس في التجمع من الظهر وحتى أذان العشاء بأعداد رهيبة لتقبل العزاء وتفاجأوا مرة واحدة بخروج الشاب من النعش ما تسبب في مفاجأة الكثيرين من الحاضرين للصوان.



كده هيرتبك .. ياسمين عز: الرجل بطبعه برئ ولا يعرف الكذب |فيديو

وجهت الإعلامية ياسمين عز بعض النصائح الي الزوجة الثانية، قائلة "لو انتي متجوزاه ومراته الأولي متعرفش ومتفقين علي دا .. مينفعش يكون قاعد مع مراته الأولي وسط عياله وانتي تفضلي تزني عليه في التليفون أو الرسائل".

واضافت "ياسمين عز" خلال برنامجها "كلام الناس" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن الزوجة الأولي من حقوقها علي زوجها أن تجلس معه كيفما تشاء ولا تشعر بأن أحد آخر أخذ زوجها منها طيلة الوقت.



