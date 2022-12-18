عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر لـ الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

وصل أعلي سعر دولار في البنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-12-2022؛ لنحو 24.69 جنيها للشراء و 24.72 جنيها للبيع، في أحد أهم البنوك العربية الخاصة وهو مصرف أبوظبي الإسلامي. 

 

استقرار السعر 

 

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 18-12-2022؛ بالبنوك العاملة بالسوق المصرية والتي يبلغ قوامها أكثر من 37 بنكا حكوميا وخاصا.

الدولار يرتفع 6 قروش في أسبوع .. وهذه أبرز الأسعار

الدولار بكام النهارده.. تعرف على أسعار العملات اليوم السبت| فيديو

وفقا لتقرير رسمي وصادر عن البنك المركزي المصري والذي أظهر نموا في سعر الدولار أمام الجنيه علي أساس أسبوعي، بمقدار 6 قروش.


 سعر البنك المركزي

وفي  البنك المركزي المصري فقد بلغ متوسط سعر الدولار في البنك نحو 24.63 جنيها للشراء و24.71 جنيها للبيع.

 


وارتفع قرشا واحدا في بنوك "الإمارات دبي الوطين، HSBC، أوظبي التجاري، الاستثمار العربي، اتنمية الصناعية، المصرف المتحد، بلوم، كريدي أجريكول"، ليسجل 24,62 جنيها للشراء و 24.72 جنيها للبيع.

متوسط السعر


وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.65 جنيها للشراء و 24.72 جنيها للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB.


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.66 جنيها للشراء و 24.72 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني".


بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.67 جنيها للشراء و 24.72 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي،، المصري لتنمية الصادرات، المشرق".


أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه 24.61 جنيها للشراء و 24.71 جنيها للبيع  في 4 بنوك حكومية وخاصة من بينها في بنوك "الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، ومصر".
 


قوة الجهاز المصرفي


وأظهرت مؤشرات صادرة عن البنك المركزي المصري، نجاخ الجهاز المصرفي في نجحت  سداد مديونيات بقيمة 21.72 مليار دولار بنهاية العام 2021/2022 والمنتهي في يونيو الماضي ، بزيادة اقتربت من 11 مليار دولار عما تم سداده في نهاية المالية السابقة.

كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي عن أن مصر سددت فوائد مديونية بقيمة 4.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل 4.022 مليارا في العام المالي السابق له، حيث . زادت أعباء خدمة الدين العام الخارجي إلي 263 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي مقابل 15.9مليارا في العام المالي السابق له.


وسجل الدين العام الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الماضي نحو 155.71 مليار دولار بنسبة 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 137.9 مليار دولار في العام المالي السابق له بنسبة 34.2% من نفس الناتج المحلي

الدولار و الحكومة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأربعاء 7 ديسمبر الحالي ، عن تبني الحكومة خطة عاجلة تعمل عليها كافة أجهزة الدولة، لتوفير موارد غير تقليدية من النقد الأجنبي الفترة المقبلة.

واستقر الأخضر بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 24.71 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

الائتمان المحلي 

وفي سياق متصل اعلن البنك المركزي المصري عن وصول صافي المطلوبات من القطاع الحكومي للإئتمان المحلي بلغ 4.6 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 4.5 تريليون جنيه في يوليو 2022 ومقارنة بـ 4.42 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.

وبلغ إجمالي الإئتمان المطلوب من القطاع العام لبنود الأوراق المالية و الإقراض والخصم نحو 153.1 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 149.9 مليار جنيه في يوليو 2022 ومقارنة بـ 148.3 مليار جنيه في يونيو من نفس العام حيث تضمنت  المطلوبات الخاصة بالإئتمان للقطاع الخاص لنفس البنود السابقة نحو 1.51 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.5 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 1.482 تريليون جنيه في يونيو السابق له.
 

أعلي سعر الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار في البنوك مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار أمام الجنيه Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت تبكي أثناء الغسل.. تفاصيل تكشفها صديقة قتيلة بورسعيد

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الفتاة الوحيدة التي لا تندم على صورة طفولتها.. من هي وكيف أصبحت في سن العشرين| شاهد

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

أحرجه.. رد صادم من كريم بنزيما على رئيس فرنسا بعد هذا الطلب

إصابة بالجمجمة وقطع في الأذن.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

قرار عاجل من النيابة بشأن مطاردة سعد الصغير لزوجته وأسرتها بحدائق الأهرام

موضوعات متعلقة

انهيار سعر الدولار اليوم وهذه قيمته في البنوك

ترشيحاتنا

صحيفة أمريكية: واشنطن منعت أوكرانيا من اغتيال رئيس أركان الجيش الروسي

خلافات أسرية.. شاب ينهي حياة شقيقه بالمقص بطنطا

الفرصة الأخيرة لمشاهدة شهب التوأمان الآن.. شاهد الظاهرة البديعة

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 18-12-2022

علي جمعة يكشف عن شكل عرش الرحمن وصفات من يستظلون به يوم القيامة

ناقدة رياضية: منتخب المغرب نجح في وضع اسمه وسط عمالقة وكبار المنتخبات العالمية|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة لزيادة بكتيريا الأمعاء الجيدة

قبل حفل ختام مونديال قطر 2022|شاهد.. أغرب إطلالات ويجز خلال الفترة الأخيرة

هدّد كأس العالم بالتأجيل .. تعرف على أعراض فيروس الإبل

أهمها رقم 3.. أكلات تحد من الجلطات القلبية

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ