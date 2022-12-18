متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 18-12-2022

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.65 جنيها للشراء و 24.72 جنيها للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB.

استقرار السعر

استقرسعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 18-12-2022؛ بالبنوك العاملة بالسوق المصرية والتي يبلغ قوامها أكثر من 37 بنكا حكوميا وخاصا.

وفقا لتقرير رسمي وصادر عن البنك المركزي المصري والذي أظهر نموا في سعر الدولار أمام الجنيه علي أساس أسبوعي، بمقدار 6 قروش.



سعر البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري فقد بلغ متوسط سعر الدولار في البنك نحو 24.63 جنيها للشراء و 24.71 جنيها للبيع.



و ارتفع قرشا واحدا في بنوك "الإمارات دبي الوطين، HSBC، أوظبي التجاري، الاستثمار العربي، اتنمية الصناعية، المصرف المتحد، بلوم، كريدي أجريكول"، ليسجل 24,62 جنيها للشراء و 24.72 جنيها للبيع.

أعلى سعر



وصل أعلي سعر دولار في البنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-12-2022؛ لنحو 24.69 جنيهاللشراء و 24.72 جنيها للبيع، في أحد أهم البنوك العربية الخاصة وهو مصرف أبوظبي الاسلامي



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.66 جنيها للشراء و 24.72 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني".



بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.67 جنيها للشراء و 24.72 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، فيصل الاسلامي،، المصري لتنمية الصادرات، المشرق".



أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه 24.61 جنيها للشراء و 24.71 جنيها للبيع في 4 بنوك حكومية وخاصة من بينها في بنوك " الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، ومصر".





قوة الجهاز المصرفي



وأظهرت مؤشرات صادرة عن البنك المركزي المصري، نجاخ الجهاز المصرفي في نجحت سداد مديونيات بقيمة 21.72 مليار دولار بنهاية العام 2021/2022 والمنتهي في يونيو الماضي ، بزيادة اقتربت من 11 مليار دولار عما تم سداده في نهاية المالية السابقة.

كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي عن أن مصر سددت فوائد مديونية بقيمة 4.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل 4.022 مليارا في العام المالي السابق له، حيث . زادت أعباء خدمة الدين العام الخارجي إلي 263 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي مقابل 15.9مليارا في العام المالي السابق له.



وسجل الدين العام الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الماضي نحو 155.71 مليار دولار بنسبة 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 137.9 مليار دولار في العام المالي السابق له بنسبة 34.2% من نفس الناتج المحلي

الدولار و الحكومة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأربعاء 7 ديسمبر الحالي ، عن تبني الحكومة خطة عاجلة تعمل عليها كافة أجهزة الدولة، لتوفير موارد غير تقليدية من النقد الأجنبي الفترة المقبلة.

واستقر الأخضر بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 24.71 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

الائتمان المحلي

وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي المصري عن وصول صافي المطلوبات من القطاع الحكومي للإئتمان المحلي بلغ 4.6 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 4.5 تريليون جنيه في يوليو 2022 ومقارنة بـ 4.42 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.



وبلغ إجمالي الإئتمان المطلوب من القطاع العام لبنود الأوراق المالية و الإقراض والخصم نحو 153.1 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 149.9 مليار جنيه في يوليو 2022 ومقارنة بـ 148.3 مليار جنيه في يونيو من نفس العام حيث تضمنت المطلوبات الخاصة بالإئتمان للقطاع الخاص لنفس البنود السابقة نحو 1.51 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.5 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 1.482 تريليون جنيه في يونيو السابق له.

