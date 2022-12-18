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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بحماة الوطن: الحزب زاخر بقيادات لها باع طويل في العمل الوطني

امانة حماة الوطن
امانة حماة الوطن بالقاهرة خلال المؤتمر

رحب الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية بحزب حماة الوطن، بحضور مؤتمر الحزب حول محاور الحوار الوطني، وقدم الشكر للمنصة والقامات التي استضافها الحزب في مؤتمره، مقدما الشكر للواء سمير فرج لحرصه على حضور فعاليات الحوار الوطني للحزب ببورسعيد والقاهرة في اليوم ذاته، وقدم الشكر لجميع قيادات أمانة القاهرة برئاسة اللواء صلاح المعداوي.

 

 جاء ذلك خلال مؤتمر أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة لمناقشة محاور الحوار الوطني بعنوان "الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة دعم الصناعة الوطنية". وتحدث العطيفي عن دور حزب حماة الوطن في التفاعل مع دعوة الرئيس السيسي بشأن الحوار الوطني، مضيفاً: "هي دعوة للعقد الاجتماعي بين السلطة والشعب في إطار تشاركي بين المواطنين ورأس السلطة وهذا طرح لم يسبق به رئيساً أتى لمصر منذ إعلان الجمهورية". 

 

وتابع أنه "منذ اللحظة الأولى أعلن الحزب قبوله دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب بالمشاركة في الحوار الوطني، عاقدًا عدة جلسات لتحديد خطة العمل وتنفيذ الدعوة على أرض الواقع"، موضحاً أن دور الأحزاب هنا أن تكون مشاركة في كل عمل وطني. 

 

وأكد أن حزب حماة الوطن زاخر بقيادات لها باع طويل في العمل الوطني، مضيفا :" وحزب حماة الوطن لا يقبل وما كان ليقبل إلا أن يكون فاعلاً في المشهد السياسي، مشيراً إلى وجود ٥٠ جلسة متنوعة ما بين الأمانات النوعية ومؤتمرات بالمحافظات تشمل صالونات ثقافية، للمشاركة الفعالة والمؤثرة للحزب لرفعها لإدارة الحوار الوطني ولتحديد أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة. 

 

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حزب حماة الوطن محافظة القاهرة الصناعة الوطنية الرئيس السيسي بورسعيد فعاليات

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