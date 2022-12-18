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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: تلقيت عرضا لتدريب الإسماعيلي وأوافق بشروط

صدى البلد

أعلن أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الوطني السابق، عن تلقيه عرضا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحد مسئولي الإسماعيلي تواصل معي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، وتدريب الإسماعيلي بالطبع شرف كبير لي، ولكني أرى أنه من المهم جدا توفير مستحقات اللاعبين، الأمر يجب أن يُدرس بعناية، سأوافق بالطبع على العرض حال توفير الشروط الخاصة بي من خلال الإلتزام مع اللاعبين بالمستحقات المالية، فضلا عن بعض المطالب الأخرى التي تضمن العمل داخل بيئة جيدة".

وأضاف ميدو: "أصعب حاجة بالنسبة للاعب إنك تديله وعد وتخلفه، لكن تاني لو في مكان أحب أرجع منه للتدريب فهو النادي الإسماعيلي.. كان عندي تجربة في هذا النادي ناجحة وبأقل الإمكانيات".

وختم حديثه قائلا: "كلامي كله مع لاعيبة الإسماعيلي وأنا بقود الفريق كنت بستشهد بستاد الإسماعيلية إن المفروض أي فريق ميحلمش حتى بحصد نقطة من ستاد الإسماعيلية، موقف الفريق صعب دلوقتي لكن اللاعيبة محتاجين إن هما يتم إعادة تأهيلهم من الناحية النفسية والفنية، والإسماعيلي عمره ما هينجح من غير ولاده وده واحد من أهم شروطي إن أنا أشتغل مع ولاد الإسماعيلية، زي الولاية الأولى، اشتغلت مع كابتن أشرف خضر وكابتن سعفان الصغير".

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