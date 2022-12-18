نائب رئيس حماة الوطن: القيادة السياسية حريصة على تأمين السلع الإستراتيجية

توسعات بالرقعة الزراعية

أكد اللواء أركان حرب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ضرورة دعم الصناعة الوطنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة لمناقشة محاور الحوار الوطني بعنوان "الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة دعم الصناعة الوطنية".

وأشار العوضي في كلمته إلى أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من أزمتي الطاقة والغذاء، يؤكد لنا صحة قرارات القيادة السياسية التي كانت حريصة كل الحرص منذ توليها قيادة البلاد، على تأمين السلع الاستراتيجية حيث أن القمح متوفراً حتى أبريل المقبل وهو بداية الموسم الجديد.

وأضاف أن مصر أمنت السلع الاستراتيجية من كافة المحاصيل، بل وتعمل على زيادة الرقعة الزراعية بمعدل ٤ ملايين فدان، مشيداً بتطوير أسلوب الري من خلال الري بالتنقيط.

وأشار إلى الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على مصر من انخفاض السياحة ولاسيما الروسية حيث أن السياحة مصدر هام للعملة الأجنبية، مشيداً بما يحدث من دعم الصناعات الوطنية، وهو ما يعمل عليه مجلس النواب من إقرار تشريعات توطن الصناعة أو تعديل التشريعات القائمة.