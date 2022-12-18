النيابة العامة تنتدب مهندس المرور في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

قررت نيابة مركز طامية بالفيوم، إنتداب المهندس الفنى لمرور طامية لإعداد تقرير فنى عن حادث حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة، الفيوم الصحراوي، بمنطقة كوم أوشيم، وإصابة 3 أشخاص من ركابها.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير امن الفيوم، تلقي اخطارا، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة /الفيوم الصحراوي، بمنطقة كوم أوشم، التابعة لمركز طامية .

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة 3 أشخاص من ركاب السيارة .

تم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم .