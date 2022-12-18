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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النيابة العامة تنتدب مهندس المرور في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت نيابة مركز طامية بالفيوم، إنتداب المهندس الفنى لمرور طامية لإعداد تقرير فنى عن حادث حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة، الفيوم الصحراوي، بمنطقة كوم أوشيم، وإصابة 3 أشخاص من ركابها. 

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير امن الفيوم، تلقي اخطارا، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة /الفيوم الصحراوي، بمنطقة كوم أوشم، التابعة لمركز طامية .

 

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن  إصابة 3 أشخاص من ركاب السيارة .

طلق ناري.. إصابة سيدة في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

 تم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم .

 

 

إصابة شخص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

 

 

 

 

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