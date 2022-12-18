رئيس الرجاء المغربي: نجاح كأس العالم للأندية مرهون بمشاركتنا بسبب الجماهير

طالب عزيز البدراوي رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء البيضاوي المشاركة في بطولة كأس العالم للاندية بدلا من الأهلي.

وقال البدراوي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدي البلد : سعداء بتنظيم المغرب بطولة كأس العالم للاندية للمرة الثانية .

وأضاف : الطبيعي أن يشارك البطل المحلي للبلد المستضيف لبطولة كأس العالم للاندية الوداد يشارك كبطل القارة وبالتالي من حق الرجاء أن يشارك كممثل محلي .

وأكمل : الرجاء الاحق بالمشاركة في بطولة كأس العالم للاندية لأننا وصيف الدوري المغربي بينما الوداد موجود في الأساس كبطل للقارة الأفريقية .

وأكمل : نجاح بطولة كأس العالم مرهون بالحضور الجماهير إخواننا المصريين أو النادي المشارك في البطولة لن يتواجد العدد الكبير من المشجعين في اللقاء الافتتاحي علي عكس اذا كان الفريق مغربي هو طرف اللقاء .

وأردف : لم أر أي خطاب رسمي من الفيفا بشأن مشاركة النادي الأهلي ونطالب الاتحاد المغربي بالسعي لمشاركة الرجاء وتواجد ناديين من المغرب في كأس العالم للأندية.

واختتم رئيس الرجاء المغربي : فوزي لقجع خلال الفترة الماضية مشغول رفقة منتخب المغرب في كأس العالم ولكني تواصلت مع المسؤولين في اتحاد الكرة للسعي في المشاركة بـ كأس العالم للأندية .