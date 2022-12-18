بلمقدم: الركراكي صنع توليفة من النجوم.. والمغرب ستتقدم لاستضافة أمم إفريقيا 2025

أشاد الناقد الرياضي المغربي منعم بلمقدم بما حققه منتخب أسود الأطلس في كأس العالم 2022 المقام حالياً في قطر، وتواجده في المركز الرابع، بعد خسارته أمام نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف مساء أمس.

وقال بلمقدم في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة : TeN: " ما حققه المنتخب المغربي يدعو إلى الفخر والاعتزاز من كل الجمهور العربي ،، كما أن وليد الركراكي المدير الفني لأسود الأطلس نجح في صناعة جيل جديد للمنتخب المغربي ، بمزيج رائع بين عناصر الشباب و الخبرة .

وأكمل : الجيل الحالي هو الأفضل للكرة المغربية ، وقادر على المنافسة بقوة في البطولات القادمة ، بدءاً من كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي تستضيفها كوت ديفوار".

وأضاف : " المغرب ستتقدم بطلب رسمي لاستضافة مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2025 ، رغم تقدم الجزائر بنفس الطلب أول أمس ".