تفاصيل اجتماع ياسين منصور ورئيس الزمالك لحل الأزمة المالية للنادي.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل لقاء مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ورجل الأعمال ياسين منصور رئيس شركه الكرة بالنادي الأهلي السابق.



وأضاف هاني حتحوت خلال برنامجه المذاع عبر قناة صدي البلد: “عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق توسط للقاء بين مرتضي منصور وياسين منصور بشأن عقد جلسه لتجديد عقود المحلات حول سور نادي الزمالك بعد انتهائها”.

وأكمل: أعلن مرتضي منصور بعض التفاصيل بشأن اللقاء، وهو ما تسبب في مفاجأة لياسين منصور وعمرو الجنايني لأن الجلسة كانت في إطار سري وبعيدا عن الإعلام.

وتابع: "يقال أن هناك 12 محل سيتم تجديد عقودهم لـ 10 او 15 سنة ويتم دفعهم حاليا دون احتساب الزيادة المتوقعة في المستقبل.. الأزمة الحالية بالنادي تحتاج ضخ أموال أكثر، وبالتالي تجديد العقود سيحل الأزمة الحالية".

واختتم حتحوت: “لا يجوز لمرتضي منصور تأجير المحلات أكثر من تواجده كرئيس مجلس إدارة إلا بعلم مديرية الشباب والرياضة”.