كأس العالم للأندية.. إبراهيم فايق يوجه نصيحة للأهلي بعد تحركات الرجاء المغربي

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة للنادي الأهلي بعد تحركات الرجاء المغربي للمشاركة في بطولة كأس العالم للاندية كفريق من البلد المستضيف .

وأوضح فايق خلال تصريحاته عبر برنامجه جمهور التالته المذاع عبر فضائية اون سبورت : هناك خطابات رسمية وصلت للنادي الأهلي من الفيفا للمشاركة في كأس العالم للاندية .

وأكمل : الأهلي راسل الفيفا بشأن الأمور التنظيمية والإدارية والطبية وكان هناك عدة خطابات متبادلة بشأن مشاركة النادي في كأس العالم للاندية .



وأكمل : مطلوب من النادي الاهلي أن يثبت حقه ولا يترك الموقف معتمدا علي الخطابات الرسمية فقط يجب ان يكون هناك تحركات اخري لتثبيت الاقدام واثبات الحق في المشاركة .



واختتم فايق تصريحاته قائلا : قمة الحياد ان تساند الاهلي الفترة الحالية لاني كإعلامي مصري من واجبي حماية فريق بلدي والجميع يتحرك لحفظ حقوقه، ولكن العجيب أن يكون هناك مصريين لا يرغبون في خوض النادي منافسات كأس العالم للأندية .