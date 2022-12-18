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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأولمبي: اللاعب هاني السيد اتهمنا بالحصول على رشاوى وحولناه للتحقيق

الاولمبي
الاولمبي

رد أحمد أبو زهرة عضو مجلس إدارة النادي الأولمبي، على اتهامات هاني السيد لاعب فريق الأولمبي والذي أشار إلى أنه لم يحصل على مستحقاته من النادي بسبب إصابته.


قال أحمد أبو زهرة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "النادي تكفل بتكاليف العملية الجراحية اللي خضع ليها اللاعب هاني السيد والنادي تكفل بتأهيله بشكل كامل".


وختم: "الكابتن هاني بعد ماتش نبروه، كان في مشاحنات بينه وبين أعضاء النادي، وهاني السيد قال إن في رشاوي وعمولات حصلت أثناء تعاقده مع الأولمبي وعند تحويله للتحقيق أنكر هذا الأمر، رغم إن معايا فيديو بيثبت إن اللاعب قال كدة فعلا، ولاعيبة الأولمبي واخدة 60% من مستحقاتها فيما فوق، واللاعب متصور وهو بيقول إن في عمولات ورشاوي عشان كدة انضم للأولمبي وبالتالي اتشال اسمه من كشف الراتب الشهري واتحول للتحقيق".

الأولمبي هاني السيد نبروه

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