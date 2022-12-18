"البيان" الإماراتية: أبوظبي تسعى للحد من التغير المناخي

أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية، أن أبوظبي تسعى للحد من التغير المناخي عبر ابتكار أساليب مستدامة، وصولا إلى الحياد الكربوني.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأحد/ تحت عنوان "خريطة طريق" - أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات رسم في مؤتمر شرم الشيخ، خريطة طريق، بأبعاد عالمية، تعتمد نهج التوازن بين استمرارية فرص التنمية، والحد من التغير المناخي.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تعد في الصفوف الأولى بين الدول الأسرع استجابة للتحديات المناخية، والأكثر مبادرة في عقد شراكات دولية، لضمان مستقبل مزدهر للبشرية، كما أنها رائدة في جمع العالم حول القضايا العالمية، وبوصفها مركزا تجاريا دوليا وملتقى طرق عالميا، تعد الإمارات أفضل وسيط وداعم للمفاوضات حول مجالات رئيسية عدة.