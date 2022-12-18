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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق مبادرة شباب من أجل التنمية في جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقدم فى المسابقات التمهيدية للمشاركة فى مبادرة شباب من أجل التنمية التى تنظم بالشراكة بين وزارتى التخطيط و التنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي (المجلس الاعلى للجامعات) 

و تهدف مبادرة شباب من أجل التنمية  إلى تأهيل جيل من الشباب قادر على قيادة العمل العام فى مصر ، فى إطار الجمهوريةالجديدة القائمة على مفاهيم المواطنة و العدالة الاجتماعية  و الكرامة  الانسانية واحترام الاختلاف

ويتم تنظيم مبادرة شباب من أجل التنمية  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، منسق عام المبادرة بجامعة حلوان الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية و الجامعية.

و تتمثل رسالة مبادرة شباب من أجل التنمية  في :

  • رفع الوعى بمبادئ وأهداف التنمية البشرية المستدامة وتطبيقاتها فى مصر
  • إتاحة الفرصة للشباب لمناقشة
  • إقتراح مشروعات لتحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال التوعية بقضايا الوطن  التى تعمل عليها الدولة علي مواجهتها
  • و تهدف شباب من أجل التنمية  الي تاهيل الشباب وتسليحهم بالادوات العلمية و البيانات اللازمة لطرح مشروعات قابلة للتطبيق.

 محاور مبادرة شباب من أجل التنمية 

  • مسابقة أوراق السياسات (إعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية إصلاح التعليم – تنمية الوعى بقضايا تنظيم و تنمية  الاسرة المصرية – تحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد – اصلاح منظومة الرعاية الصحية).
  • مسابقة المشروعات التنموية (التمكين الاقتصادى و الاجتماعى للمراة – المشروعات الصديقة للبيئة – دعم المنظومة الصحية – ابتكارات لتحسين الخدمات العامة  تشمل قضايا الحوكمة و مكافحة الفساد).

ويكون البرنامج الزمنى ل مبادرة شباب من اجل التنمية خلال الفترة من ٤ - ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢.

والإعلان عن إطلاق المسابقة فى الجامعة ٢٠ ديسمبر  ٢٠٢٢ - ٢٠ يناير ٢٠٢٣ واستقبال المشروعات واجراء التصفيه الأولى داخل الجامعة.

ويتم خلال الفترة من ٢١ يناير إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ تدريبات الفرق (يقوم بها المعهد القومى للحوكمة و شركاء المبادرة).

وفي ١٥ مايو ٢٠٢٣ تحكيم اوراق السياسات والمشروعات التنموية فى كل جامعة، ١٥ مايو - ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ تدريب الفرق القائزة فى التصفيات، ٢١ يونيو - ٤ يوليو ٢٠٢٣ تحكيم اوراق السياسات و المشروعات التنموية خلال لجنة تحكيم وطنية، ٥ يوليو ٢٠٢٣ احتفالية اعلان الفرق الفائزة للمشاركة بالمبادرة التوجة إلى الإدارة العامة لرعاية الشباب بمبنى ( و ) أمام إدارة الجامعة. 
 

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