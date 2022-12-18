سانت كاترين وجبل موسى أهم أماكنها.. تفاصيل إحياء سياحة الصحراء في مصر

قال الخبير السياحي محمد كارم، إن مصر تشهد عودة عمل القطاع السياحي بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، كما تشهد تنوعا في المقصد السياحي بكل أشكاله وأنواعه وأنماط السياحة، لافتًا إلى أن الله وهب مصر مختلف الأماكن والمناطق التي تصلح لكل أنواع السياحة، ومن بينها سياحة الصحراء التي تتضمن سياحة السفاري الموجودة في مصر منذ وقت بعيد، وقد تستغرق سياحة السفاري من ساعة إلى ساعتين، أو قد تستغرق عدة أيام داخل الصحراء.

وأضاف «كارم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن أهم مناطق سياحة السفاري بمصر سانت كاترين وجبل موسى والتسلق به، والواحات الداخلة والخارجة والعين السخنة والصحراء البيضاء، فضلا عن الوديان والمياه، ومنطقة الجلف الكبير التي تعد نمطا من أنماط السياحة الصحراوية، وتشهد زيارة أعداد كبيرة من السياح.

وأوضح الخبير السياحي أن السياحة الصحراوية موجودة بقوة في جنوب سيناء ومنطقة الواحات، منوهًا إلى أن مصر تبدأ الآن موسم السياحة الشتوية، ومن المتوقع أن يساهم ذلك بعودة قوية للقطاع السياحي، فضلا عن أن مصر أصبحت لا تعتمد على أسواق بعينها للسياحة إلا أنها بدأت بالاعتماد على الأسواق الجديدة، ولم تعد المنظومة الجديدة تستهدف السائح الأوروبي فقط، وإنما أصبحت تستهدف السياح من مختلف بقاع العالم.