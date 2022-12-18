كوريا الجنوبية معلقة عن الصواريخ المطلقة على جارتها الشمالية: حلقت لـ 500 كم

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الأحد، إن الصاروخين الباليستيين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية منذ ساعات، كانا صاروخين باليستيين متوسطي المدى، حلقا لمسافة 500 كيلومتر.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) نقلا عن مسؤولين بالحكومة، أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وكان أعلن جيش كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية

يأتي إطلاق صاروخ كوريا الشمالية بعد أيام فقط من اختبار البلاد لمحرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع قال الخبراء إنه سيسمح بإطلاق أسرع وأكثر قدرة على الحركة للصواريخ الباليستية، حيث تسعى إلى تطوير سلاح استراتيجي جديد وتسريع برامجها النووية والصاروخية.