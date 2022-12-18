عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يدعو المشاركين في "كوب 15" للتوصل لاتفاق طموح بشأن التنوع البيولوجي

صدى البلد

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب 15" المنعقد حاليا في مدينة "مونتريال" بكندا، إلى التوصل إلى اتفاق طموح بشأن التنوع البيولوجي.

وقال الرئيس ماكرون -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم /الأحد/ - إنه لا ينبغي اتخاذ قرارات بسيطة ولكن ينبغي القيام بأقصى ما يمكن .. مطالبا الدول المشاركة، التي تناضل على مدى أكثر من أسبوع في مدينة مونتريال الكندية من أجل التوصل إلى اتفاقية بشأن حماية أفضل للتنوع البيولوجي ، أن تتفق معا على أكثر الاتفاقات الممكنة طموحا لأن العالم بحاجة إليها.

وأضاف "إذا لم نحم غاباتنا ومحيطاتنا وكل أشكال الحياة التي تدعمها، فسنعرض إنسانيتنا للخطر، ومن أجل أطفالنا، يجب أن نفعل كل شيء لحماية تنوعنا البيولوجي" .. مشيرا إلى أن فرنسا قامت بحماية 30% من اليابسة والمحيطات و33% من أراضيها تستفيد بالفعل من حالة الحماية وأنشأت ثاني أكبر منطقة محمية بحرية على الكوكب .
ومن المقرر أن تنتهي أعمال المؤتمر، COP 15، غدا /الاثنين/ ، حيث انطلقت أعماله في 7 ديسمبر الجاري.
يذكر أن معظم الدول المشاركة في الاجتماع ممثلة على المستوى الوزاري، ويأمل المنظمون والعلماء وممثلو المنظمات غير الحكومية في التوصل إلى اتفاقية عالمية لحماية الأنواع خلال المؤتمر على غرار اتفاقية باريس لحماية المناخ، ويتمثل أحد أهداف المؤتمر الرئيسة في وضع 30% على الأقل من مناطق العالم البرية والبحرية تحت الحماية بحلول عام 2030.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه تاني.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

بيج رامي يخسر لقب مستر أولمبيا 2022

مساعدات ومنح لشراء شقة الزوجية من بنك ناصر| تفاصيل

تحذير عاجل من قوات أمن كأس العالم قبل المباراة النهائية بساعات

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

حقيقة تمرد لاعبي الأهلي ضد كولر

ترجتها بالشهادة قبل ما تخلص عليها| اعترافات صادمة تكشفها فتاة بورسعيد المتهمة بإنهاء حياة أمها

نهائي مستر أولمبيا وعرض بيج رامي

ترشيحاتنا

خوفا من تدهور صحته.. البابا فرنسيس يوقع وثيقة للتنازل عن منصبه

شيء مبهر.. أبو الغيط: صحوة غير مسبوقة تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي|فيديو

شوبير يكشف عن بديل محمد عبدالمنعم في لقاء الأهلي وفاركو بالدوري

مواجهات الأرجنتين وفرنسا.. التاريخ يبشر التانجو في كأس العالم قطر 2022

حسابك في أمان.. القانون يحفظ بياناتك البنكية رغم التعديلات الضريبية |تفاصيل

المتهم بقتل مشرفة عمال بورسعيد: حاولت إبعادي عن ابنتها وإنهاء علاقتنا| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يعثر على صرصار داخل طعامه على متن قطار هندي

كارثة غذائية.. تناول الجوافة بهذه الطريقة تصيب أطفالك بالحصوات البولية

جنات ليست الأولى.. فنانات يشعلن مواقع التواصل بـ «برنس الحمام»|صور

حالة نادرة.. ولادة طفلة هندية بـ4 أرجل

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ