عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برنامج الأغذية العالمي يحذر من حدوث مجاعة في جنوب الصومال

صدى البلد

حذّر برنامج الأغذية العالمي من حدوث مجاعة جنوبي الصومال قبل نهاية العام، إذا لم يتم توسيع نطاق المساعدة الإنسانية واستدامتها بشكل عاجل، وذلك بسبب انقطاع الأمطار لأربعة مواسم ممطرة متتالية وموسم خامس محتمل من أكتوبر حتى ديسمبر.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، خصص الصندوق الإنساني للصومال 60 في المائة من أمواله للمنظمات غير الحكومية الوطنية. لكن هذا لا يمثل سوى 5 في المائة فقط من إجمالي التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في الصومال، التي تسعى للحصول على 2.27 مليار دولار.
وأشار برنامج الأغذية العالمي - في أحدث تقرير له عن حالة الأمن الغذائي - إلى أن الوضع في الصومال يبدو الآن مروعا بشكل متزايد بالنسبة لملايين الأشخاص المتضررين، بما في ذلك أكثر من 300,000 شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء الصومال، مبينا أن عدد المتضررين من الجفاف في الصومال تضاعف بأكثر من ثلاثة مرات ليصل إلى 7.8 مليون شخص، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص بسبب الجفاف، ويواجه 6.7 مليون شخص على الأقل انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال شهر ديسمبر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه تاني.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

بيج رامي يخسر لقب مستر أولمبيا 2022

مساعدات ومنح لشراء شقة الزوجية من بنك ناصر| تفاصيل

تحذير عاجل من قوات أمن كأس العالم قبل المباراة النهائية بساعات

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

حقيقة تمرد لاعبي الأهلي ضد كولر

ترجتها بالشهادة قبل ما تخلص عليها| اعترافات صادمة تكشفها فتاة بورسعيد المتهمة بإنهاء حياة أمها

نهائي مستر أولمبيا وعرض بيج رامي

ترشيحاتنا

أسئلة واضحة ومفيش سياسة.. تعليمات عاجلة لواضعي امتحانات نصف العام لطلاب المدارس

خوفا من تدهور صحته.. البابا فرنسيس يوقع وثيقة للتنازل عن منصبه

شيء مبهر.. أبو الغيط: صحوة غير مسبوقة تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي|فيديو

شوبير يكشف عن بديل محمد عبدالمنعم في لقاء الأهلي وفاركو بالدوري

مواجهات الأرجنتين وفرنسا.. التاريخ يبشر التانجو في كأس العالم قطر 2022

حسابك في أمان.. القانون يحفظ بياناتك البنكية رغم التعديلات الضريبية |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يعثر على صرصار داخل طعامه على متن قطار هندي

كارثة غذائية.. تناول الجوافة بهذه الطريقة تصيب أطفالك بالحصوات البولية

جنات ليست الأولى.. فنانات يشعلن مواقع التواصل بـ «برنس الحمام»|صور

حالة نادرة.. ولادة طفلة هندية بـ4 أرجل

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ