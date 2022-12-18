خدوا حظ الأهلي.. رسالة مثيرة من شوبير إلى المعترضين على اختيارات مونديال الأندية

علق الإعلامي أحمد شوبير، على اعتراض بعض الأندية وفي مقدمتها الرجاء البيضاوي المغربي، على مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 والمقرر إقامتها في المغرب فبراير المقبل.

ووجه أحمد شوبير خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»، رسالة إلى المعترضين، قائلا: «الأمر لا يعود للحظ، وإن عاد إلى الحظ أقول لكم خدوا حظ الأهلي».

وقال شوبير: «مشاركة الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية ليست حظا، الأهلي هو وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، بعد خسارته من الوداد المغربي في النهائي بهدفين دون رد».

وأضاف شوبير : «الاتحاد الدولي لكرة القدم عندما يختار المشاركين في منافسات كأس العالم للأندية تكون المعايير البطولات القارية وليس المنافسات المحلية، ونظرا لإقامة النسخة المقبلة في المغرب ولعب الوداد باعتباره فريق من البلد المنظم، يحق للأهلي المشاركة باعتباره وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا».