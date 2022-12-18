بعد تحذير بوتين.. شويجو يزور قوات الجيش الروسي في الخطوط الأمامية بأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، زار القوات المشاركة في العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان إن شويجو قام بتفتيش جوي للمواقع الأمامية للجيش الروسي والتقى بالقوات في المنطقة العسكرية الجنوبية، الذين “شكرهم على التنفيذ المثالي لمهامهم القتالية”.

وفي مقر قيادة المعركة، استمع شويجو إلى تقارير من القادة حول الوضع العسكري الحالي على الأرض ، مع إيلاء اهتمام خاص لتنظيم الإمدادات الشاملة للقوات، والإقامة المقدمة لهم في الميدان، وعمليات الوحدات الطبية والخلفية، بحسب البيان.

ولم تذكر الوزارة بالضبط متى أو أين تمت الزيارة ، لكنها نشرت مقطعًا من تحليق مروحية شويجو ومشهدًا جويًا لبعض التحصينات الروسية.

ويوم الجمعة، كان شويجو من بين عدد من كبار المسؤولين العسكريين في البلاد الذين عقدوا اجتماعا مع فلاديمير بوتين.

وأبلغ الوزير وأمثال رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف وقائد القوات الروسية في أوكرانيا سيرجي سوروفيكين الرئيس بالتقدم المحرز في الحملة في الدولة المجاورة.

وجاء الاجتماع بعد تحذير بوتين الأسبوع الماضي من أن العملية العسكرية في أوكرانيا قد تكون عملية طويلة.

ومع ذلك، أشار رئيس الدولة إلى أن موسكو حققت بالفعل العديد من المكاسب الرئيسية في الحملة، في إشارة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية، ومناطق زابوريجيا وخيرسون، اللتين أصبحتا جزءًا من روسيا في الخريف نتيجة للاستفتاءات.

وأدانت أوكرانيا وداعموها الغربيون هذه الأصوات ووصفتها بأنها غير شرعية.