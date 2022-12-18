علي جمعة يكشف حقائق مهمة | ما هو شكل عرش الرحمن؟ .. من هم السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة؟ .. وكيف نربي أبناءنا على طاعته سبحانه؟

يوم لا ظل إلا ظله

يوم لا ظل إلا ظله

ما هو شكل عرش الرحمن ؟

من هم السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة ؟

كيف نربي أبناءنا على طاعة الله ؟

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، خلال حديثه ببرنامج “من مصر”، على شاشة سي بي سي، عن شكل ومفهوم عرش الرحمن، منوها أن صاحب العرش له السلطة والتقدم والكلمة العليا.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن العرش فوق الجنة، فسقف الجنة هو بداية عرش الرحمن، وهو شئ عظيم جدا لدرجة أن النبي حثنا على أن نسأل الله بالفردوس الأعلى التي هي تحت عرش الرحمن.

وأضاف علي جمعة، أن العرش مخلوق عظيم، منوهاً أن عرش الرحمن فيه صفة جميلة وهي أنه يستظل تحته المؤمنون المتحابون في الله وكذلك هناك سبعين صفة من شأن أصحابها أنهم يستظلون بعرش الرحمن من حر الشمس يوم تدنو من الرؤوس.

وتابع علي جمعة: من هذه الصفات التي يستظل أصحابها بعرش الرحمن يوم القيامة، المؤذن للصلاة، المتحابين في الله، الإمام الذي يحبه المأمومين، مرتل القرآن.

المتسظلين صفاتهم كثيرة

كما قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن كل البشر سيستظلون في جزء من تريليونات الأجزاء من عرش الرحمن يوم القيامة.

وأضاف علي جمعة، أن عرش الرحمن كبير جدا يسع كل البشر والسماوات والأرض، والاستظلال بعرش الرحمن يكون للمؤمنين الذين اتصفوا بالصفات والأخلاق الحسنة، وعد العلماء صفات كثيرة يستظل أصحابها بعرش الرحمن يوم القيامة.

التربية على طاعة الله

وقال علي جمعة في بيانه كيف نربي أبناءنا على طاعة الله، إن حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه الذي قالَ فيه: قالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ: إِمامٌ عادِلٌ، وشابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّه تَعالى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في المَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا في اللَّه: اجتَمَعا عَلَيهِ، وتَفَرَّقَا عَلَيهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ، وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخافُ اللَّه، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأَخْفَاها، حتَّى لا تَعْلَمَ شِمالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينهُ، ورَجُلٌ ذَكَرَ اللَّه خالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ "، يوضح ما ينبغي أن نربي عليه أبناءنا لينشأووا على طاعة الله.

وبين علي جمعة أن المقصود بـ الإمام العادل يجب فهمها أن الإمام كل رئيس لمكان يديريه رئيس مؤسسة أو دولة أو شركة أو أب في أسرته، أو إمام مسجد، وأنه عادل لأن العدل أساس الملك، ابن تيمية يقول الكافر العادل خير من المسلم الظالم، فالقضية ليست دين هنا.

وفيما يتعلق بـ شاب نشأ في طاعة الله، قال موجها حديثه للشباب: "الحق عمرك وشبابك وبلاش تودي ذهنك للسوشيال ميديا وزبالة الانترنت، وخليك واعي إنك توجه ذهنك لطاعة الله منذ البداية، هناك فرق بين من نشأ في طاعة الله ومن غفل عنها، وكثير الكلام خير، وأن ما يمر الزمان لا يعود".

ووضع جمعة روشتة تبدأ بالذكر والصلاة لابد على الإنسان أن يلتزم لأن النبي أمرنا بأن نعلم أولادنا الصلاة من سبعة أعوام، فما بالنا بمن بلغ 14 سنة، وأن يبتعد عما حرم الله من سرقة وقتل ومخدرات وأن يتخلى عن القبيح.

كذلك أن يحرص على الصدقة، وحين يأتي رمضان يصومه، فالأمور بسيطة وينبغي عليه أن يخلص النية لله وأن ينتوي حتى يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله".

إغراء فوق كل إغراء

كما واصل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حديثه عن السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة، حيث إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله".

وقال علي جمعة من خلال برنامج «من مصر» على شاشة سي بي سي، إنها ذات منصب وجمال، وهي إغراء فوق كل إغراء، فهي أصلا امرأة في حد ذاته نوع من أنواع الإغراء له أن ينسى في هذا الموقف لأن الطبع جعل فيه أن ينجذب الرجل للأنثى، انضم إلى ذلك أنها ذات حسن وأيضا ذات منصب، والجمال، كما اجتمع في امرأة العزيز، فلم يدخل المدخل الخطأ فقال "إني أخاف الله".

وأوضح علي جمعة: أغلب أحداث التحرش من الرجل، فهل هناك تحرش من الأنثى للرجل؟ هو أمر نادر الحدوث، مضيفاً أمريكا لا تقبل هذه الدعوة إلا لرجال التصدر فنان، سياسي، رجل مشهور، إحصائيا لم تجر العادة وهذا الشاب مخالف للعادة ونادرة إن البنت هي التي تتحرش ورغم هذا ثبت على موقفه لله بإخلاص.