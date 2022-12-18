شاهد|جهود وزارة التضامن في فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة بالأسمرات

استعرضت الإعلامية هند النعساني، جهود وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة بمنطقة الأسمرات؛ لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وقالت الدكتورة منى أمين، مدير برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال لقائها مع برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الوزارة منوطة بتوعية الفئات الأولى بالرعاية من خلال برنامج وعي؛ لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على توصيل المعلومة الحقيقية للمواطنين؛ لتوعيته بالقضايا المجتمعية، لافتة إلى أن إدراك المواطن يتغير عند توفير المعلومات له، حيث يوجد 14 ألف رائدة اجتماعية لتوصيل الرسائل الخاصة بالوعي، ووصلنا على الأرض لـ 2 مليون أسرة من التي تستهدفها وزارة التضامن.

من جهته، كشف الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أسباب العنف ضد المرأة، لافتًا إلى أنها تتمثل في العادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية التي تنظر للفتاة نظرة غير لائقة؛ ومنها التعدي على الزوجات.

وأوضح أن من بين هذه الأسباب التمييز بين الأنثى والذكر في أمور عدة في الحياة؛ ومنها حرمان الفتاة من التعليم، وختان الإناث، وزواج الأطفال، مشيرًا إلى أن هناك عنفًا ضد المطلقات وذوي الإعاقة وبعض الفتيات التي يرى المجتمع أن قطار الزواج قد فاتهن.

تكافل وكرامة

بدوره أوضح الدكتور عاطف الشيتاني، مستشار وزير التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة، دور حملة الـ 16 يومًا في الوعي والمساهمة في حل مشاكل العنف ضد المرأة، لافتًا إلى أنه لابُد أن يعي المواطنين حقوقهم حتى يضمنوها.

ولفت إلى أن وزارة التضامن، الستار الحامي لمعظم حقوق المواطنين؛ خاصة المهمشين والفقراء؛ عبر برنامج تكافل وكرامة الذي سبق برنامج حياة كريمة، لافتًا إلى أن برنامج تكافل وكرامة وبرنامج وعي عبارة عن توأم.