أحمد أكرم يحصد ذهبية 1500 متر حرة في بطولة فرنسا الدولية

حصد السباح أحمد أكرم قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر، الميدالية الذهبية في سباق ١٥٠٠متر حرة في بطولة فرنسا الدولية بزمن قدره ١٥:٠٣.٤٩ والتي تقام منافستها حاليا في الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر.

وضمن أحمد أكرم تأهله رسميا إلى بطولة العالم المقبلة في اليابان المقرر إقامتها في الصيف المقبل بعد تحقيقه رقم التأهل A-cut.

وواصل سباح الأهلي تحقيق الانجازات بعد حصده ميداليتين ذهبيتين ببطولة ألمانيا الدولية للسباحة القصيرة، والتي أقيمت منافساتها خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر.

ويستعد أحمد أكرم للمشاركة في بطولة الجمهورية رفقة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وحرص جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن وائل عزت على تهنئة أحمد أكرم بعد حصوله على الميدالية الذهبية، متمنين له التوفيق في بطولة العالم المقبلة في اليابان.