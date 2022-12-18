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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القباج تسلم الجوائز للفائزين في مسابقة برنامج "5 تركيز" بالإذاعة

صدى البلد

سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الفائزين بمسابقة وزارة التضامن الاجتماعي في الإذاعة والتي تم إطلاقها خلال شهر رمضان المعظم، جوائز المسابقة حيث فاز ٦٠ متسابقًا بجوائز مادية نظير إجاباتهم على الأسئلة التى طرحت في برنامج الوزارة "5 تركيز" على شبكة البرنامج العام، خلال شهر رمضان الماضي.

حضر توزيع الجوائز محمد نوار رئيس الإذاعة، ورضا عبد السلام رئيس شبكة القرآن الكريم، والدكتور محمد لطفي رئيس شبكة البرنامج العام، والإعلامية نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وشيرين فتحي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي المشرف على برامج وزارة التضامن الاجتماعي في الإذاعة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك شراكة كبيرة بين وزارة التضامن الاجتماعي والإذاعة، حيث تهدف هذه الشراكة إلى الاهتمام والوصول للمواطن من أجل التوعية بخدمات وأنشطة الوزارة والتواصل مع المواطنين في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي علي الوصول لكل بيت مصري، وذلك لتقديم كافة خدماتها المتنوعة في مختلف الفئات العمرية للأطفال والشباب والسيدات وكبار السن والمسنين وذوي الإعاقة والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية.

وأضافت القباج أن الوزارة حريصة كل الحرص علي أن تستمع للمواطنين وكافة آرائهم واقتراحاتهم بشأن الخدمات المقدمة وأيضا انتقاداتهم وشكواهم، لافتة إلي تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جاء مع الإذاعة المصرية وإذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام وأيضا القاهرة الكبري للوصول لكافة البيوت المصرية، مؤكدة على تأثير القوة الناعمة فى تشكيل الوعى.

وعبر محمد نوار رئيس الإذاعة، عن سعادته بالشراكة والتعاون البناء مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى البرامج التي تقدمها الإذاعة المصرية ومحطات البرنامج العام والقاهرة الكبري خاصة إذاعة القرآن الكريم والتي يستمع إليها أكثر من ٤٥ مليون شخص، حيث تقدم تلك البرامج بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد رئيس الإذاعة المصرية أنه يتم الإعداد حاليًا إلي عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم العديد من البرامج التي تهتم وتوضح دور وأنشطة وخدمات وزارة التضامن الاجتماعي والتي تستهدف الأطفال والشباب وكبار السن والمسنين وذوي الإعاقة على أن يتوسع ذلك النشاط خلال الفترة المقبلة.

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