التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية حية عن التعليم، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهات عاجلة لواضعي امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدارسي الحالي 2022 / 2023.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتاح للمديريات التعليمية التي تريد بدء الامتحانات مبكرا أن تبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 من يوم 9 يناير 2023.

يذكر أن موعد امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة القاهرة لطلاب النقل والشهادة الإعدادية من 5 يناير إلي 25 يناير 2023.

أما عن موعد امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة القاهرة “المستوى الرفيع” لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، فقد تقرر إجراؤها يومى 3 و 4 يناير 2023.

وفي إطار إعلان موعد امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة القاهرة، تقرر أن يتم عقد امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية للصفوف النقل الثانوى العام وفقا لظروف كل إدارة تعليمية.