أخبار التكنولوجيا.. ريلمي تحرق أسعار أحدث موبايل بمواصفات جبارة.. للمرة الثانية هاتف iPhone 14 ينقذ حياة شخصين من الموت

نشر موقع"صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يدعم تطبيق تويتر Twitter، لنظام أندرويد الآن رمزا ذا طابع خاص على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل الأحدث Android 13 والإصدارات الأحدث، مع آخر تحديث مستقر له.

بخلاف المعالج القوي وبعض الترقيات الحدثية، جاء هاتف iPhone 14 مع ميزة آبل الأكثر أهمية، وهي ميزة الكشف عن التصادم التي تستخدم شبكات الأقمار الصناعية لتنبيه السلطات في حالة وقوع حوادث مؤسفة لمالك جهاز آيفون.

يهتم الغالبية العظمى من الراغبين في شراء هاتف ذكي جديد، في الحصول على جهاز رائع ذي مواصفات متميزة خاصة في الكاميرا وسعة البطارية الكبيرة، مع تصميم أنيق وألوان متعددة، وهي جميعها إمكانيات توفرها الهواتف الذكية متوسطة الفئة، لذلك إذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد إليك أفضل الهواتف الذكية في حدود 7000 جنيه لعام 2022.

خطت شركة “ميتا” خطوات كبيرة في سعيها لتقديم الإصدار التالي للإنترنت، ففي الخريف الماضي، قدمت مالكة فيسبوك سماعة الواقع الافتراضي الأكثر تقدما Meta Quest Pro، والمصممة خصيصًا لتحفيز مستويات جديدة من الإبداع والتعاون في مكان العمل، من خلال عالم الواقع الافتراضي والميتافيرس.

أطلقت شركة ريلمي الصينية أحدث هاتف لها Realme 10s رسميًا في الصين. وهو أحدث إصدار من سلسلة Realme 10 ، والتي تتضمن هواتف متعددة مثل Realme 10 (4G) و Realme 10 (5G) و Realme 10 Pro 5G و Realme 10 Pro + 5G.

لا زالت العروض مستمرة حتى بعد انقضاء البلاك فريداي أو يوم الجمعة السوداء، حيث يستعد العالم للاحتفال بسنة جديدة لذلك تتوالى أفضل العروض المميزة في شهر ديسمبر.