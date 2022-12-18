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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ريلمي تحرق أسعار أحدث موبايل بمواصفات جبارة.. للمرة الثانية هاتف iPhone 14 ينقذ حياة شخصين من الموت

أخبار التكنولوجيا//ريلمي
أخبار التكنولوجيا//ريلمي بتحرق أسعار أحدث موبايل بمواصفات ج

نشر موقع"صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ميزة جديدة في تويتر لمستخدمي أندرويد 13 فقط

يدعم تطبيق تويتر Twitter، لنظام أندرويد الآن رمزا ذا طابع خاص على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل الأحدث Android 13 والإصدارات الأحدث، مع آخر تحديث مستقر له.

 

للمرة الثانية.. هاتف iPhone 14 ينقذ حياة شخصين من الموت

بخلاف المعالج القوي وبعض الترقيات الحدثية، جاء هاتف iPhone 14 مع ميزة آبل الأكثر أهمية، وهي ميزة الكشف عن التصادم التي تستخدم شبكات الأقمار الصناعية لتنبيه السلطات في حالة وقوع حوادث مؤسفة لمالك جهاز آيفون.

 

في حدود 7000 جنيه.. أفضل 5 هواتف ذكية عام 2022

يهتم الغالبية العظمى من الراغبين في شراء هاتف ذكي جديد، في الحصول على جهاز رائع ذي مواصفات متميزة خاصة في الكاميرا وسعة البطارية الكبيرة، مع تصميم أنيق وألوان متعددة، وهي جميعها إمكانيات توفرها الهواتف الذكية متوسطة الفئة، لذلك إذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد إليك أفضل الهواتف الذكية في حدود 7000 جنيه لعام 2022.

 

سيغير مقر العمل في 2023.. ميتا تكشف 4 توقعات جريئة لعالم الميتافيرس

خطت شركة “ميتا” خطوات كبيرة في سعيها لتقديم الإصدار التالي للإنترنت، ففي الخريف الماضي، قدمت مالكة فيسبوك سماعة الواقع الافتراضي الأكثر تقدما Meta Quest Pro، والمصممة خصيصًا لتحفيز مستويات جديدة من الإبداع والتعاون في مكان العمل، من خلال عالم الواقع الافتراضي والميتافيرس.

 

ريلمي بتحرق أسعار.. أحدث موبايل بمواصفات جبارة بـ 3800 جنيه بس

أطلقت شركة ريلمي  الصينية أحدث هاتف لها Realme 10s رسميًا في الصين. وهو أحدث إصدار من سلسلة Realme 10 ، والتي تتضمن هواتف متعددة مثل Realme 10 (4G) و Realme 10 (5G) و Realme 10 Pro 5G و Realme 10 Pro + 5G.  

 

عرض الأحد.. خصم 2100 جنيه على موبايل شاومي الأسطورة

لا زالت العروض مستمرة حتى بعد انقضاء البلاك فريداي أو يوم الجمعة السوداء، حيث يستعد العالم للاحتفال بسنة جديدة لذلك تتوالى أفضل العروض المميزة في شهر ديسمبر.

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