مشروع قانون التكيف المناخي.. فرض ضريبة على استخدام الطائرات الخاصة خارجيا| تفاصيل

أقر مشروع التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، مجموعة من الحقوق والالتزامات والآليات؛ لتحقيق صافي صفر من الانبعاثات الدفيئة في كل القطاعات، إلى جانب الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وذلك للحد من التغيرات المناخية وآثارها الكارثية، وسيجدر على الدولة في سبيل تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 مجموعة من الاجراءات من بينها:

- تطوير ونشر المعلومات والإحصاءات سنويًا الخاصة بتغير المناخ.

- فرض ضريبة علي استخدام الطائرات الخاصة خارجيًا وحظرها داخليًا.

- إعداد خطة طوارئ علي المستوي المحلي والقطري للنزوح الداخلي.

- اجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر 2023.

- تشكيل لجنة استشارية غير حكومية تتمتع بالاستقلال داخل المجلس الوطني للتغيرات المناخية.

- انشاء وحدة للرصد والتبليغ داخل المجلس.

- توفير المشورة لمجالس المحافظات في تنفيذ الخطط القطرية.

- مشاركة الشباب والنساء والمجتمع المدني وذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم في اعداد أي خطط طوارئ تخصهم.

- نشر الوعي البيئي في مجال الشباب والمدارس والجامعات بمشاركة شركاء التنمية.

- زيادة الحصيلة التنموية لمشروعات المناخ بـ 5٪ سنويًا.

- تسليم مجلس النواب تقريرًا سنويًا حول أداء المجلس الوطني والتقدم المحزر في خفض نسبة الانبعاثات.

- فرض ضريبة كربون على القطاعات المسببة للتغير المناخي.

- وضع شرط خاص ببحث الأثر الكربوني في جميع المشتريات والتعاقدات التي تقوم بها الدولة.

- ترشيد استخدام الطائرات في القيام بواجبات السلطة العامة.

- فرض ضريبة على استخدام الطائرات الخاصة خارجيًا، وحظرها داخليًا.