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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"عبد الشافي" يشارك في جزء من المران الجماعي للزمالك

صدى البلد

شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض "عبد الشافي"، الفقرة البدنية رفقة زملائه في بداية المران، بجانب مشاركته في مجموعة من التدريبات الفنية الإضافية لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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